Trump y Kim Jong Un se reunirán en abril y la cuestión nuclear estará sobre la mesa

Contra todo pronóstico, tras meses de insultos y de una creciente escalada verbal y militar, los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong Un respectivamente, se reunirán en mayo en una zona aún no determinada pero con la cuestión nuclear sobre la mesa de diálogo.

El encuentro entre ambos países, enfrentados desde hace 70 años, supone un paso adelante hacia un periodo de distensión tras décadas de fuertes tensiones. Desde Rusia, la Unión Europea o los países asiáticos, han valorado positivamente el acercamiento.

El anuncio de la cumbre entre Washington y Pyongyang ha sorprendido a todos porque hubiera sido impensable hace apenas unas semanas. Además, uno de los temas a tratar es precisamente la desnuclearización en la península de Corea. De hecho, el líder norcoreano se ha comprometido, de momento, a no efectuar más ensayos nucleares sobre misiles.

Desde Corea del Sur han celebrado el futuro encuentro, aunque han considerado que las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos deben de seguir llevándose a cabo. Además, tanto Washington como Seúl mantiene que las sanciones contra Corea del Norte deben continuar hasta que exista un acuerdo.

En Tokio, el anuncio de la cumbre entre Trump y Kim se ha celebrado porque supone un avance significativo en la crisis. De hecho, las autoridades de Japón han anunciado el viernes que su primer ministro, Shinzo Abe, visitará Estados Unidos en abril para hablar con el presidente estadounidense de la situación en Corea del Norte

Asimismo, el dirigente nipón ha destacado, tras mantener una conversación telefónica con el magnate neoyorquino, que la comunidad internacional tiene que seguir ejerciendo la máxima presión sobre Pyongyang en un intento por lograr la desnuclearización de la península de Corea.

Abe ha expresado que espera poder visitar Estados Unidos para abordar dicho asunto en mayor medida y ha dado la bienvenida "a un cambio en la crisis norcoreana" en relación con la nueva postura adoptada por Corea del Norte, que según ha señalado parece ahora dispuesta a dialogar.



El ministro de Defensa japonés. Itsunori Onodera, ha aseverado que Corea del Norte debe comprometerse a dejar de lado su programa nuclear por completo para poder iniciar conversaciones significativas y lograr un avance significativo en la crisis.



Los comentarios realizados por las autoridades japonesas han tenido lugar después de que Trump aceptara la invitación de Kim Jong Un para reunirse en mayo.

El director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui Yong, ha efectuado el jueves el anuncio del futuro encuentro entre los dos mandatarios, en lo que ha descrito como un intento por parte del dirigente estadounidense de lograr la "desnuclearización permanente" de la península de Corea. La respuesta de Trump se ha producido poco después de que el enviado surcoreano entregara al magnate una carta de Kim en la que invitaba al magnate neoyorquino a reunirse con él en Corea del Norte, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap

Chung ha indicado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que Kim ha "expresado su disposición a mantener un encuentro con Trump lo antes posible" y ha destacado que el dirigente estadounidense "ha apreciado que haya tomado dicha decisión".



El representante del Gobierno surcoreano ha aseverado, además, que la reunión, prevista para mayo, tiene como principal objetivo abordar la situación en la región y conseguir la desnuclearización permanente de la región.



En este sentido, Chung ha informado de que Kim se ha "comprometido a lograr la desnuclearización" y que dejará de lado "cualquier tipo de ensayo balístico o nuclear". Según la delegación surcoreana, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha expresado su "gratitud personal" a Trump por la gestión de la crisis norcoreana.



"Su liderazgo y sus políticas de máxima presión, junto con la solidaridad a nivel internacional, nos han llevado a esta coyuntura", ha continuado.



Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha aseverado que "el presidente Trump aprecia las amables palabras de la delegación norcoreana y el presidente Moon" y ha confirmado que Trump "aceptará la invitación de Kim".



"Estamos deseando que se produzca la desnuclearización de Corea del Norte. Mientras tanto, todas las sanciones y la presión ejercida sobre Pyongyang continuarán", ha añadido Sanders en un comunicado recogido por la agencia de noticias Reuters.



El anuncio ha tenido lugar tras un año de tensiones a nivel internacional ante los diferentes ensayos balísticos realizados por Pyongyang, que amenazó en varias ocasiones con atacar territorio estadounidense, durante el último año.



Tanto el Gobierno surcoreano como estadounidense han destacado en varias ocasiones la importancia de abordar la cuestión norcoreana a través de la vía diplomática sin obviar la importancia de estar preparados ante un posible ataque por parte de Corea del Norte.



La tensión en la región ha disminuido recientemente con motivo del acercamiento entre las dos Coreas, que reanudaron en enero el diálogo intercoreano tras varios años de silencio con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se han celebrado en Corea del Sur.



El dirigente estadounidense ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que el líder norcoreano había hablado con anterioridad con altos cargos del Gobierno surcoreano sobre la posibilidad de desnuclearizar la zona y ha confirmado que tanto Seúl como Pyongyang habían llegado a un acuerdo sobre la suspensión de los ensayos balísticos, según ha recogido la cadena de televisión CNN.



"Kim Jong Un habló sobre la desnuclearización completa con los representantes de Corea del Sur, no sólo de detener la nuclearización momentáneamente. Además, no se ha producido ningún tipo de ensayo balístico por parte de Corea del Norte durante este tiempo", ha asegurado Trump.



"Se ha producido un gran avance pero las sanciones continuarán hasta que se logre un acuerdo entre las partes. ¡Se ha planeado una visita!", ha continuado tuiteando Trump.



Un alto cargo del Gobierno de Estados Unidos ha destacado que el presidente estadounidense ha decidido encontrarse con Kim porque es un experto en tomar decisiones. "El presidente Trump tiene reputación de lograr zanjar acuerdos", ha manifestado.



"La disposición del presidente Trump de aceptar la invitación de Kim Jong Un a una cumbre en mayo representa un desarrollo positivo", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.



La UE ha confiado en que tanto esta cumbre como la que mantendrán con anterioridad a finales de abril el presidente surcoreano, Moon Jae In, y el dirigente norcoreano, produzcan "resultados".



La portavoz de Mogherini, Maja Kocijancic, ha destacado que ,"si se corrobora" el compromiso de Pyongyang con la desnuclearización de la Península coreana y se abstiene de realizar más pruebas nucleares mientras duren las negociaciones, se pueden crear las condiciones para "una solución negociada" y ha recordado que el objetivo "último" de la UE sigue siendo la desnuclearización "completa, verificable e irreversible" de la Península coreana.