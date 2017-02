Trump: "No estoy representando al mundo, estoy representando a EEUU"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy que no está "representado al mundo", sino únicamente a su país, y prometió que volverá a "ganar" e imponer su poderío militar, durante su discurso ante la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC).



"Yo no estoy representando al mundo, estoy representando a nuestro país", exclamó Trump ante la CPAC, el principal encuentro del conservadurismo en Estados Unidos.



"Somos estadounidenses y el futuro nos pertenece a nosotros", enfatizó también el mandatario.



A juicio de Trump "la cooperación global está bien", pero marcó distancias con el multilateralismo al anotar que no existe una "moneda global" o una "bandera global".



Ante la audiencia de activistas conservadores venidos de todo el país, y reunidos en un complejo hotelero a las afueras de Washington a orillas del río Potomac, Trump prometió que EEUU volverá a "ganar" e imponer su poderío militar gracias a un gran aumento del gasto en defensa, con lo que nadie "se meterá con nosotros".



"¿Cuándo fue la última vez que ganamos? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos una guerra, algo?", se preguntó.



Para ello, el presidente prometió un gran aumento en el gasto en defensa, de modo que "nadie se va a meter con nosotros" y subrayó su creencia "en la paz a través de la fuerza".



Su encendido discurso nacionalista, que recordó a sus mítines durante la campaña electoral, fue coreado constantemente con los gritos de "USA, USA, USA" por parte de los asistentes.