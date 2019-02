Un sismo de 6,5 grados sacude la frontera de México

Un sismo de magnitud 6,5 se produjo este viernes en el estado mexicano de Chiapas (sureste), en la frontera con Guatemala, y obligó a evacuar edificios en la capital del país, sin que hasta ahora se reporten víctimas ni daños de consideración.



El terremoto ocurrió a 37 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, a las 10.14 hora local (16.14 GMT), informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Inicialmente el SSN había reportado una magnitud de 6,6.

Desalojo de la sede del gobierno

La sacudida provocó el desalojo en el edificio sede del gobierno de Ciudad de México, donde se encontraba la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, presentando un plan de seguridad en la red del metro capitalino.



Al regresar al evento, el secretario de Seguridad Ciudadana local, Jesús Orta, reportó que por ahora no hay daños en la ciudad a causa del temblor, que no provocó la activación de la alerta sísmica en la capital.



El sismo también se sintió en los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla y Veracruz, así como en la propia Chiapas, donde el gobernador, Rutilio Escandón, indicó en Twitter que se activaron los protocolos de seguridad, pero no informó de afectaciones.

No se ha informado de víctimas o daños en otros estados

En 2017 fallecieron 471 personas en México a causa de tres sismos, los días 7, 19 y 23 de septiembre, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.



El terremoto de magnitud 8,2 con epicentro en Chiapas del 7 de septiembre dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellas en Ciudad de México.



Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 de septiembre, cuando un sismo de 6,1 en el sur de México disparó la alerta sísmica en la capital.