Los clásicos siempre lucen

Los coches clásicos deportivos deslumbraron este sábado a los carballiñeses durante la exhibición que realizaron a lo largo de toda la calle peatonal para estacionar finalmente en la Praza da Veracruz en donde se concentraron un buen número de curiosos admirados por la belleza de sus carrocerías. Mercedes, Porsche, Jaguar, MG, Austin, Triumph, Alpine, Alfa Romeo, fueron algunas de las marcas más destacadas, procedentes de distintos lugares de Galicia, pero también de otras provincias españolas como Pamplona, Ávila o de la comunidad de Asturias, y además de Portugal.

Fueron en total 50 vehículos que llegaron pasadas las 13,00 horas a Carballiño tras un recorrido desde Santiago de Compostela, circular con nieve por Dozón, aunque sin incidentes, según declararon varios conductores, hasta alcanzar la comarca de Carballiño, realizando una ruta por el municipio de Beariz y también, después de veinte años, la mítica subida a Cabanelas. La visita la llevaron a cabo dentro de una etapa del Rali de Inverno.

Al menos un centenar de personas participaron en esta experiencia, entre conductores y acompañantes, que eligieron la villa del Arenteiro para comer en uno de sus restaurantes para continuar seguidamente hacia la provincia de Lugo, y rematar en Vila de Cruces, regresando posteriormente a Santiago de Compostela, de dónde habían partido a las 10,00 horas.

Unos más que otros, pero a nadie dejaron indiferentes estos clásicos fabricados entre los años 1950 y 1975, de los que la mitad procedían de fuera de Galicia y de Portugal.

Entre los conductores había nombres bien conocidos del mundo del motor, como Diego Vallejo, que ha participado en el Dakar, además de otros pilotos destacados del automovilismo gallego, entre ellos, Chano Carrera, José Fontán, Moncho Valverde y Germán Gómez.

El Rali de Inverno ha cumplido ya sus veinte años, desde que en 1999 ya se desarrollara en Carballiño, y siendo en esta edición la tercera vez que se lleva a cabo en esta zona.

El concejal de Deportes y Turismo, Manuel Dacal, manifestaba su agradecimiento a Jaime Pérez, un aficionado carballiñés al automovilismo, que también participó en la prueba y que fue el artífice de que se celebrara una vez más en esta comarca, después de recorrer las cuatro provincial gallegas.

Los responsables municipales siempre están abiertos a este tipo de eventos que atraen a la villa a numerosos visitantes, ya que además de los pilotos y copilotos de cada coche, también se desplazó un gran número de acompañantes, sobrepasando de esta forma el centenar, según apuntaba Dacal.

El concejal anunciaba que a última hora de la tarde de este sábado tenía previsto viajar hasta Santiago de Compostela porque no quería perderse la gala de entrega de los trofeos a los primeros pilotos que llegaron a la meta. "Nós tamén entregaremos de parte do Concello do Carballiño unhos pratos de pulpo grabados, que tamén servirán para promocionar o noso produto estrela", sentenciaba Manuel Dacal.

Corte de calles para el rali de inverno

"O Rali de Inverno, máis ca unha competición é unha exhibición, e un encontro de amigos do motor e dos coches clásicos", puntualizaba el concejal de Deportes y Turismo, Manuel Dacal. El recorrido de los vehículos a lo largo de la calle peatonal, que comprende Tomás María Mosquera, Rosalía de Castro y Curros Enríquez, obligó a cortar el tráfico en el cruce de Conde Vallellano, además de otras adyacentes de la Praza de San Ramón, para que pudiesen acceder a la Praza da Veracruz, en donde permanecieron hasta que finalizó la comida. Para esta regulación del tráfico, los responsables municipales contaron con la Policía Local, el grupo municipal de emergencias y la colaboración de la Guardia Civil, de los que Manuel Dacal destaca su labor para que todo se desarrollara sin incidentes y según lo previsto.