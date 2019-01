Una falsa denuncia en Instagram crea alarma en O Carballiño

"Intento de agresión sexual en el Parque de O Carballiño desde un coche, la chica le cogió la matrícula pero cuidado por esa zona al anochecer". Este mensaje lanzado desde la red social Instagram se ha vuelto viral en la localidad carballiñesa.

Una fotografía que corre por las stories del Instagram, que llega por WhatsApp y que crea un alarmismo infundado en la sociedad carballiñesa.

El concejal de Seguridad del Concello de O Carballiño, Adolfo Nogueira, es claro en este sentido: "Non hai ningunha denuncia rexistrada neste sentido. Sí que é certo, que corre polas redes sociais e que a xente pregunta que que imos facer, pero cremos que é unha falsa noticia".

La Policía Local y la Guardia Civil no tienen constancia de que existiese esta presunta agresión sexual. Desde el Concello, aclaran: "Se a persoa que o escribiu ou se alguén o viu, que poña en constancia dos órganos competetentes. Non podemos fiarnos soamente dunha denuncia nas redes sociais".

La paparrucha crea alarma social en la villa que ya se pregunta si es verdad. Adolfo Nogueira explica que "pola zona do Parque do Carballiño vai moita xente a correr e a pasear. Hai zonas luminosas con outras menos, pero dende o Concello non temos información de ningún suceso de este tipo".