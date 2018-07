A 34º MIT trae a Galicia as obras de grandes creadores internacionais de teatro contemporáneo

A Mostra Internacional de Teatro (MIT) de Ribadavia volve á escena ourensá desde este sábado 14 ao 22 de xullo e continúa fiel á súa filosofía de achegar ao público o traballo de grandes creadores internacionais de teatro contemporáneo, coa presenza de seis nacionalidades diferentes a través de 21 espectáculos.

A 34º edición do espectáculo teatral, que este xoves presentou o seu programa, inclúe nomes da escena teatral como Pippo Delbono e Laila Ripoll

A inauguración da súa edición de 2018 correrá a cargo da montaxe galega `Commedia, un xogete para Goldoni`, unha función que volve ao escenario após 25 anos, recuperada pola compañía Contraproducións e de man do director Cándido Pazó.

A edición contará con espectáculos procedentes de seis países (Italia, Portugal, México, Reino Unido e Uruguai) e, de entre os "pratos fortes" cos que conta, a organización destaca a Pippo Delbono, "un dos creadores máis arriscados e imprescindibles da escena europea contemporánea".

Participa coa estrea en España da súa obra, `A Goia`, que é un "espectáculo de exaltación absoluta sobre a alegría".

Outra estrea en España que se presentará na MIT é a montaxe `Ela sobre ela` da singular dramaturga e directora uruguaia Marianella Morena. A representación británica corre a cargo da compañía Bling Symmit Theatre co espectáculo `The Table`, "unha das grandes revelacións do Festival Fringe de Edimburgo".

De igual modo, Los Colochos son "todo un referente do teatro latinoamericano da última década", segundo a MIT, e chegan ao festival de Ribadavia desde México, coa montaxe `Mendoza`, inspirado na Revolución Mexicana á que se traslada a traxedia `Macbeth` de Shakespeare.

Paralelamente á aposta internacional, espectáculos de diferentes partes de España tamén forman parte do programa da mostra, descritos pola organización como "o mellor" dos escenarios nacionais desta última temporada.

Algunhas das comunidades autónomas estarán presentes a través das obras son Asturias, Andalucía, Cataluña, Madrid ou Comunidade Valenciana ou Estremadura.

O festival, co apoio da Xunta, terá máis presenza galega a través doutras compañías como A Panadaría, IO Circo ou Inventi Teatro, entre outros. O seu compromiso coa presenza de varias creadoras "de talla" identifícao con nomes como Laila Ripoll, Marianella Morena, Natalia Menéndez e Lali Álvarez.