El Castillo medieval de Ribadavia contará con iluminación ornamental

La antigua fortaleza de los Sarmiento, que también fue sede del rey de Galicia, Don García, durante la Edad Media, dispondrá de un sistema de alumbrado ornamental, según el proyecto elaborado por el Concello de Ribadavia y que fue presentado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Gobierno estatal. Así, la Corporación ribadaviense se reunió al mediodía de ayer con carácter extraordinario con el fin de aprobar una modificación presupuestaria para hacer frente a la aportación porcentual correspondiente al coste de las obras de instalación, que asciende a un montante de 106.500 euros.

Concretamente, y según lo acordado por los grupos políticos, de las arcas municipales saldrán 21.305 euros, cantidad que representa el 20% de la inversión necesaria, mientras el IDAE subvenciona el 80% restante, es decir, 85.218 euros. Además, la Corporación se mostró unánime a la hora de aprobar las correcciones al proyecto que fueron solicitadas por este organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Así, el Castillo será sometido a una remodelación integral de la iluminación, tanto exterior como interior, teniendo en cuenta que "na actualidade hai moitas zonas da fachada e dos patios que se atopan en sombra", apuntó el alcalde, Ignacio Gómez. Al respecto, el regidor señaló que "vanse repoñer as luminarias con sistema led de aforro enerxético, con intervencións tanto na fachada coma no auditorio Rubén García, os accesos e os aseos, entre outros espazos do recinto". Gómez confía en que el IDAE, una vez recibidas las modificaciones, valide definitivamente este proyecto, "xa que supón unha mellora moi importante dun dos emblemas da nosa vila que contribuirá a ofrecer unha imaxe máis atractiva do conxunto histórico de Ribadavia ós veciños e visitantes".

Pavimentado

En este sentido, el Concello ribadaviense enmarca esta modernización del alumbrado del Castillo en el programa de obras que está desarrollando en su entorno. Entre ellas, destaca el pavimentado con granito de los accesos a la iglesia y atrio de la iglesia parroquial de San Francisco, que se lleva a cabo con la supervisión de Patrimonio. Estos trabajos suponen una inversión de 50.000 euros y tendrán continuidad con el acondicionamiento de las vías interiores del cementerio municipal, con 45.000 euros de presupuesto.

El alumbrado LED se extenderá a todo el casco histórico

El gobierno local de Ribadavia inició hace dos años, en la localidad de A Franqueirán, unas pruebas para la sustitución de 40 farolas de vapor de sodio por otras de sistema led de ahorro energético. Los ensayos tuvieron el éxito deseado, ya que se reduce la factura de la luz en un 70% y, por este motivo, el Concello ribadaviense ha encargado otro proyecto para instalaciones similares en el rural del municipio y en todo el casco histórico de la villa.