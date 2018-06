Ribeiro en Común califica tres años de gobierno como "desastrosos"

La formación Ribeiro en Común aprovechó el tercer aniversario de esta legislatura para emitir una valoración de cómo consideran que fue la actuación del gobierno local en este período. Su portavoz, Brais Fidalgo, habló de "tres anos perdidos para Ribadavia", asegurando que "o goberno local ten incapacidade de xestión". Argumentó que no se acometieron obras en infraestructuras importantes, que no hubo una planificación de la dotación que necesita el municipio y criticó que las principales reformas realizadas fueron gracias a otras administraciones. "O nivel de actividade baixou estrepitosamente comparado con lexislaturas anteriores", remarcó Fidalgo. Añadió que, frente al comportamiento de la ejecutiva local, "o denominado líder da oposición está sendo cómplice co seu deixar facer", afirmando que Ribeiro en Común es el que más presión está ejerciendo.n