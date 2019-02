Veinte altas impulsan en seis años la figura del "colleiteiro"

Los datos oficiales de la Denominación de Orixe Ribeiro en estos momentos revelan que en los últimos seis años se han dado de alta una veintena de nuevos "colleiteiros", y en el mismo periodo de tiempo trece "colleiteiros" se han convertido en bodegueros industriales con el fin de evitar el límite que tienen de producción, que no puede sobrepasar los 60.000 litros de vino anuales, además de no poder adquirir uva a otros viticultores.

La Asociación de Colleiteiros Embotelladores considera que estos datos indican "que los colleiteiros son actualmente la figura más atractiva en O Ribeiro, ya que estos nuevos productores representan aproximadamente al 30% del censo actual de colleiteiros". El presidente de la entidad, Brais Iglesias, añade que "también se puede concluir que es una figura de crecimiento exponencial, ya que como podemos observar 13 colleiteiros se pasaron a bodega. Esto ha generado que aproximadamente el 75% de las bodegas de la DO Ribeiro son o han sido recientemente colleiteiros".

Brais Iglesias valora en gran medida esta evolución que se debe en su opinión a que "es la figura que más rentabilidad ofrece, y de ahí el aumento". Este impulso del "colleiteiro" con las nuevas altas, sumado al relevo generacional de otros ya existentes con anterioridad, ha originado una nueva corriente ideológica empresarial en el sector, que ha sido decisiva para el impulso del asociacionismo, con la puesta en marcha hace tres años de la entidad que los aglutina. Actualmente la asociación cuenta con 33 colleiteiros, un número que ha descendido en los últimos meses debido principalmente a la baja de los que se han convertido en bodegueros industriales.

"Aunque por numero de miembros seguimos contando con más de la mitad del censo de colleiteiros, también hay que recordar que no todos los colleiteiros pueden ser socios, ya que nosotros solo representamos a los que comercializan vino embotellado con marca propia", matiza Brais Iglesias.

Otra circunstancia que destaca es que actualmente la mitad de los miembros de la asociación entra en la categoría de jóvenes empresarios (menos de 41 años), "lo que demuestra el cambio de tendencia y de estrategia empresarial, la gente joven apuesta por el asociacionismo", indica.

La Feira do Viño atrae a 38 productores

La Asociación de Colleiteiros Embotelladores de O Ribeiro trabaja en estos momentos en una propuesta para definir una normativa mas específica dentro de la Denominación de Orixe para la figura de "colleiteiro", así como en la creación de un distintivo propio. "Nuestra apuesta es decidida para que la figura del colleiteiro, que actualmente es un valor añadido para nuestros vinos, esté claramente protegida e identificada en el mercado", afirma el presidente de la entidad. Además, continúan participando conjuntamente en actividades promocionales internacionales, entre otras, con stands en Fenavin (Ciudad Real) y ProWein (Alemania).

Por otra parte, dentro de las acciones de promoción de sus marcas también contemplan su presencia en la próxima Feira do Viño do Ribeiro, que se celebrará en Ribadavia los días 3, 4 y 5 del próximo mes de mayo. La organización corre a cargo del Concello de Ribadavia y del Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, y aunque no se han alcanzado los 45 bodegueros que se pretendía que tuvieran presencia en el recinto ferial, la valoración es positiva porque una vez concluido el plazo se han apuntado 38, entre "colleiteiros" e industriales, dos más que en el pasado año.