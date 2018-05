El 70% de los jueces y el 53% de fiscales secundan la huelga

En la planta baja del edificio judicial de O Couto, no había ambiente de huelga de jueces y fiscales. Hubo juicios en las salas utilizadas por los juzgados de lo social casi toda la mañana, con el consiguiente trajín de abogados, procuradores y clientes. En la primera planta, los pasillos estuvieron durante toda la mañana de ayer sin togas. Los dos juzgados de lo penal no celebraron juicios porque dos de sus tres jueces secundaron el llamamiento de las cuatro asociaciones convocantes.

Escaleras arriba, el merchandising reivindicativo se limitó a discretas cuartillas como la que colocó el juez decano a la entrada de su juzgado, en Instrucción 1, anunciando que "suspendía la actividad jurisdiccional en ejercicio del derecho de huelga sin perjuicio de los servicios mínimos acordados".

El seguimiento en el partido judicial de Ourense, incluida la Audiencia provincial, fue elevado: un 70,3%, es decir, 19 de los 27 titulares. En la fiscalía, algo menos, un 53,3 (ocho de 15). En la provincia, el paro también fue mayoritario (en Celanova, Baixa Limia, Xinzo y Ribadavia). No así en Trives mientras que en O Barco los juzgados estuvieron sin actividad por ser festivo local. En Carballiño y Verín, no facilitaron datos, aunque la actividad se resintió.

El juez decano de Ourense aprovechó la jornada de ayer para mostrar el descontento del colectivo con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. A modo de anécdota, comentó que la enumeración de sus problemas daría "para hablar seguido durante una semana"

Leonardo Álvarez fue especialmente crítico con los ataques a la independencia judicial. "No es de recibo que desde el Ejecutivo se atente contra nuestra independencia". Las declaraciones del ministro Catalá sobre la sentencia de La Manada siguen supurando: "No solo se refirió a que la sentencia no le gusta sino aludió a un mal estado de un compañero que dictó la resolución".

Y aprovechó para recordar que debían ser los jueces quienes nombren a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su órgano de gobierno. Según el juez decano de Ourense, la consecuencia "es un CGPJ inerte, que nunca no sale en nuestra defensa y no vela por los intereses de la carrera y el poder judicial". Para Álvarez la movilización exhibe el descontento con la situación laboral -"en nueve años hemos perdido un 23% de poder adquisitivo",dijo-, con mención a las guardias, por las que cobran 180 euros netos por ocho días.

Además, criticó las adscripciones obligatorias "con mano militar del CGPJ", mencionado el caso de la jueza de Menores de Ourense ,a la que se le asignó también el refuerzo en la sección civil de la Audiencia, un acuerdo en suspenso porque está recurrido.

El decano rompió una lanza a favor de los jueces de las últimas promociones a quienes, según valoró, "se les margina porque no tienen juzgados en los que desempeñar sus funciones cuando acaban sus prácticas y van de apoyo a otro ". En este sentido, echó mano del sarcasmo: "Nunca he visto que un alcalde salga electo y vaya de refuerzo a otra alcaldía porque no tiene donde desempeñar sus funciones".

Sistemas informáticos caducos e incompatibles con la fiscalía y entre comunidades autónomas y la necesidad de una oficina judicial operativa también están sobre la palestra.

"Tan legítimo es el paro como trabajar"

"Éxito rotundo" también en Galicia. Así calificaron las asociaciones convocantes el resultado del paro en la comunidad. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, aseguró que "comprende" la decisión de sus compañeros, aunque su posición institucional le impide sumarse a medidas de presión colectivas. Al igual que los otros presidentes de Tribunales Superiores apoya "las justas y legítimas reivindicaciones".

"No es de hoy, es de hace tiempo que los jueces reclamen inversiones y reformas legales, no solo de tipo corporativo como retributivas, sino también de funcionamiento judicial y de inversiones para que se pueda modernizar la Administración de Justicia", ha esgrimido Cadenas, quien ha remarcado que, pese a las "dudas" acerca de que este colectivo pueda hacer huelga, no es el primer paro que hay.

Añadió que el derecho a huelga es "individual" y que, en consecuencia, "tan legítimo" es que un juez decida hacerla como quien opta por trabajar".