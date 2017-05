La judicatura ourensana, en contra del juzgado para cláusulas suelo

La decisión del Consejo General del Poder Judicial de designar un juzgado específico en cada provincia para los litigios de las cláusulas suelo ha suscitado el rechazo del Colegio de Abogados, sindicatos y hasta de los propios jueces. En Ourense, esa competencia recayó en el Jugado de Instancia 4 (Mercantil), al que a partir del uno de julio está previsto asignarle una jueza de refuerzo de la 67 promoción de la Escuela Judicial, aunque ayer no estaba concretado.

Será el único juzgado encargado de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo y otros relacionados con el vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que se registren en toda la provincia. En el partido judicial de Ourense, se contabilizaron desde enero hasta ayer 138 demandas, a las que habría que añadir otras 100 más que entraron en los juzgados mixtos (primera instancia e instrucción) de las villas.

Para el decano de los jueces, Leonardo Álvarez, la decisión del CJPJ no es acertada, recordando que fue adoptada en contra del criterio "de todas las juntas de jueces y algunos tribunales superiores con es el caso del gallego". A su entender, resulta más operativo que cada juzgado de instancia de la provincia asuma los pleitos derivados de las cláusulas suelo. "Hasta la fecha no hay una avalancha en Ourense de este tipo de demandas, por lo que resulta más práctico dejarlo como está o crear un juzgado específico dotado con juez, letrado de la administración de justicia y funcionarios pero no esté mejunje", valora Álvarez.

Pero, además, considera que recurrir a jueces en prácticas de la última promoción para esta clase de litigios es un error. "Me parece lamentable que a un juez que acaba de aprobar una oposición, sin experiencia, le asignen un juzgado de esta naturaleza cuando lo más práctico sería un destino en el que toquen todas las materias", añade.

Asimismo, la junta de gobierno del Colegio de Abogados advierte que un juzgado exclusivo, pero no excluyente, es decir, debe atender los asuntos que por turno les corresponda, "supondrá un colapso absoluto que afectará a los asuntos en trámite y a los que se vayan presentado".

El presidente de la Audiencia, Antonio Piña, recuerda que la jueza del Mercantil tiene un nivel de entrada del 146% y una resolución del 152%.

Los letrados advierten sobre los perjuicios económicos que se inflingen a quienes no residan en la ciudad. A su entender, la única parte que sale beneficiada de la decisión del CGPJ es la banca: "Dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos, provocando lentitud en la tramitación de las reclamaciones y maltratando a dos tercios de la población del estado español que no vive en capitales se favorece a la banca".

Los abogados advierten que, por ahora, el refuerzo con un juez de la última promoción sólo está pensado para Instancia 7 de A Coruña y el 14 de Vigo (se crea un juzgado bis).

Por su parte, la UGT remitió ayer un escrito al director xeral de Xustiza, Juan José Martín, para instar a que se creen juzgados bis en cada provincia con dotación de plantilla cubierta por funcionarios titulares en comisión de servicio. El responsable de la sección de Justicia en Galicia de esa central, Manuel González, valora que se parte de un error cuando se vinculan los medios personales y materiales al número de entrada de asuntos. "Este tipo de procedimientos generan una tramitación y ejecución complicada y larga, con los cual el juzgado que asume estas competencias va a quedar lastrado de por vida".