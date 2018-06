O alumnado do Divina Pastora expón os seu traballo como "investigadores sociais"

A Asociación para a Prevención e a Educación Social (APES) en colaboración coa Fundación Barrié organizaron este xoves un encontro na Molinera para presentar o balance dos traballos realizados polos alumnnos e alumnas de 5º de primaria e 2º da ESO do colexio Divina Pastora.

A través do proxecto "Investigadores Sociais", e coas consignas de #SenLumes e #SenVandalismo, o alumnado investigou as causas do vandalismo e dos delitos forestais. Ademais, tamén observaron a cidade e aos seus habitantes, onde fixeron enquisas para concienciar á cidadanía sobre os riscos e problemas destes dous problemas

O resultado: dúas campañas de sensibilización social sobre a prevención de neglixencias que provocan incendios forestais e sobre os problemas e riscos do vandalismo.

No acto de peche do proxecto estiveron o concelleiro Jorge Pumar e representantes de Barrié e APES.