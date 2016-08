El BNG apuesta por un grupo lácteo propio de la Comunidad

La cabeza de lista de la candidatura del BNG por la provincia de Ourense, Noa Presas, defendió ayer un grupo lácteo gallego y la puesta en valor de la producción de la Comunidad durante una visita al barrio de Mariñamansa, donde repartió información a los ciudadanos junto a otros miembros de la lista. Presas urgió un cambio en las políticas del sector primario.

"As políticas de Madrid e Galicia do PP levan o leite e outros produtos á ruína. Defendemos un grupo lácteo galego e a posta en valor da nosa producción. Durante o último ano vimos como dende os gobernos central e galego se impulsaban acordos fallidos que non levaron a ningures e seguimos tendo os prezos más baixos do Estado cando poderíamos ser punteiros", dijo la nacionalista, que insistió en que el BNG "é a única forza política que concorre a estas eleccións co compromiso de plantar cara ás políticas lesivas de Madrid.