El BNG redobla esfuerzos por una "verdadeira" intermodal

El BNG no pierde la esperanza de conseguir cambiar el proyecto de estación intermodal para Ourense, para lo que redoblará esfuerzos, iniciando una campaña informativa al respecto entre los vecinos del barrio de A Ponte, "para que quede meridianamente claro de quen é a responsabilidade de que vaiamos ter unha estación de cuarta e de que a xente do barrio sufra as consecuencias nas súas carnes das artimañas do PP e o PSOE".

El candidato a la Alcaldía por el BNG, Luis Seara, y la diputada Noa Presas fueron muy críticos con populares y socialistas, a los que reprocharon sus cambios de postura "dependendo de se están no goberno ou oposición" en Madrid.

"O discurso pode ser un e o contrario, sen nen tan sequera ruborizarse. O PP fixo bandeira do soterramento mesmo saíndo a rúa detrás dunha pancarta ata que, aproveitando o traspaso de poderes, aproveitaron para paralizar o proxecto", dijo Luis Seara, que fue más duro con el PSOE.

"O que resulta máis incomprensible é que o valedor do proxecto de Foster, defendéndoo a capa e espada e mesmo vencellando o futuro desenvolvemento da cidade a el, decida apostar por un proxecto á baixa agora no goberno, que non é nin unha copia mala do que defendía", añadió el nacionalista.

Seara y Presas recordaron también que el BNG formuló alegaciones, ya en 2009, al estudio informativo sobre la integración urbana del ferrocarril, apostando por un soterramiento íntegro y real de las vías y la terminal "para eliminar definitivamente o illamento e segregación que tivo que padecer o barrio da Ponte nestes últimos decenios".

Foster, tampoco

La solución escogida en el concurso público de 2011 tampoco contentó al BNG, que volvió a alegar. Por todo ello, apelan a la coherencia para insistir en la actualidad por paralizar y reelaborar el proyecto de la intermodal, tal y como defenderá en el próximo pleno provincial su diputado, Ramiro Rodríguez, durante una moción que se debatirá en la sesión.

"Queremos construir unha infraestrutura que sexa verdadeiramente intermodal e nos sitúe na senda da modernidade", concluyeron los nacionalistas.

Los nacionalistas lamentan la falta de sintonía social

Los militantes del BNG también mostraron su desánimo por la falta de sintonía entre la sociedad civil y el gobierno municipal, subrayando que Ourense no ejerce la presión suficiente para ser tenida en cuenta por las distintas administraciones.

"Mentres noutros territorios do Estado a sociedade civil e o goberno avanzan da man, demandando infraestruturas dignas, aquí tragamos con proxectos descafeinados", apuntó Luis Seara.