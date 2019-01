El centro de salud de O Couto todavía "se congela" de frío

El frío sigue reinando a sus anchas en el centro de salud de O Couto. Con el descenso de temperaturas de los últimos días, la falta de calefacción se aprecia más y las trabajadoras están "cansadas" de enviar quejas a la gerencia de la EOXI y al área de Asuntos Económicos. Aunque la EOXI se comprometió a solventar el problema hace dos semanas, la calefacción, tal y como explican desde el centro, funciona "algunos días sí" y otros, como ayer, no. Desde la gerencia dicen que se está trabajando para solventar los problemas en las áreas comunes, pero afirman que la "avería" de diciembre está arreglada.

"Apagué el aire acondicionado hace un poco porque total, no salía caliente", explica María José Rodríguez, auxiliar administrativa, que lleva polar y chal de lana por encima. Su compañera y ella trabajan frente a la entrada, por lo que también sufren las bajas temperaturas del exterior cada vez que alguien cruza la puerta. Ayer, el termómetro marcaba 13,6 grados en su mostrador a las ocho y media de la mañana. Médicas y enfermeras trabajan con jerseys y bufandas debajo de la batas blancas y utilizan calefactores traídos de sus casas en las consultas. "No se puede estar sin jersey", explica Dolores Garrido, enfermera.

La falta de calefacción y de agua caliente impide que el centro de salud funcione con normalidad. La fisioterapeuta no puede tratar a sus pacientes si hace frío, los baños de contraste para bajar edemas o inflamaciones no se pueden realizar, así como las limpiezas de oídos. "Tuve que pedirle a un paciente que trajese agua caliente de casa para poder limpiarle el oído, porque vino varias veces y nunca funcionaba la caldera", se queja Garrido.

Situación "inconcebible"

"No se puede concebir esta situación, no pueden trabajar así, con frío y con agua fría", dice Pilar Oviedo, secretaria provincial del Sindicato de Enfermería (Satse). Durante la mañana de ayer, Oviedo y un compañero estuvieron en O Couto para valorar la situación y hacer fuerza para que la EOXI "arregle" la situación. Los usuarios se sientan a esperar su turno con abrigo y no se quitan ni una prenda dentro de la consulta. "No tenemos calefacción, el otro día llovía dentro, ¿qué hacen con nuestros impuestos?", se pregunta la paciente María Lidia Ferreiro. Algunos dejan reclamaciones, pero el personal del centro pide "más colaboración", ya que las consecuencias afectan a todos. "Nunca me había pillado el frío de primera hora y no hay quien lo aguante", comenta otra usuaria.

Rodríguez lo tiene claro: "En 33 años trabajando nunca me pasó esto". Las compañeras coinciden en que el edificio es un "cúmulo" de errores, y que ahora lo único que hace la EOXI es "poner parches y más parches".