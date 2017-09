Chus Pato ingresou na RAG no seu antigo instituto

Chus Pato leu no paraninfo IES Otero Pedrayo, do que foi alumna, o discurso de entrada na Real Academia. O salón de actos encheuse para recibir á primeira ourensá na RAG. Defendeu o uso do poema como "un dos medios que o idioma usa para sobrevivir" e pediu á sociedade que eduque a infancia na poesía.

Pato recoñeceu a "sorte" de ocupar a cadeira na que sentaron Fernández Ferreiro, "ao que me une a ribeira do Miño", Francisco del Riego, Florentino L. Cuevillas ou Carré Aldao.

Francisco Fernández-Rei, en nome da Academia, destacou a Chus Pato como "unha das figuras poéticas máis innovadoras e de maior proxección internacional" na poesía galega.