Los casos de legionela en 2015: "Una mala planificación en la prevención y desinfección de los vehículos"

La comisión de investigación de la legionela que se abrió en el Concello de Ourense a raíz de dos casos detectados en el verano de 2015 ha concluido, con el apoyo de todos los grupos, que hubo una "falta de transparencia por parte de la empresa de limpieza municipal en la entrega de documentación e información" al Consistorio.



Además, con los votos de los grupos de la oposición --DO, PSOE y Ourense en Común-- y el no del PP --que gobierna en minoría--, ha sido aprobada otra conclusión aportada por el PSOE en la cual se establece que "primó la oportunidad política por encima de la seguridad".



Los populares argumentaron su voto en contra a esta conclusión sobre la base de que es "incompatible" con la reflexión anterior. "Ya que quedó patente la falta de transparencia de la empresa en la entrega de datos al Concello, difícilmente podíamos hacer primar la oportunidad política por encima de la seguridad. Simplemente, cuando tuvimos conocimiento de todos los datos, fue cuando se hizo público", justifican los populares.



Por su parte, los socialistas --y así quedó en un cuarto punto aprobado-- han acusado al gobierno municipal de "ocultar, al menos, durante tres semanas a los trabajadores y a los grupos de la oposición la existencia de un primer caso de legionela comunicado por la empresa concesionaria".



"De esta forma, la actitud mostrada por el gobierno municipal parece estar más próxima a la preocupación por la repercusión pública que podría ocasionarle cierta erosión política que por la propia aparición de la enfermedad", ha abundado el Grupo Socialista.



OTRAS CONCLUSIONES



En las conclusiones también se señala, en un primer punto, que el contagio "no vino producido por la conducción de agua bruta".



En un segundo punto, concluye que los "casos de legionela vinieron motivados por una mala planificación en prevención y desinfección de los vehículos que utilizaban agua bruta", así como "de sus instalaciones por parte de la empresa".



El caso se conoció en octubre de 2015, cuando el propio Ayuntamiento de Ourense informó de que dos personas que formaban parte del personal laboral de la empresa concesionaria de la limpieza, Ecourense, se contagiaron legionela.



El primero de los casos se había detectado en septiembre --según se informó entonces-- y la Consellería de Sanidade lo había considerado "aislado", si bien ordenó entonces a la empresa concesionaria "adoptar medidas contempladas en el protocolo, para subsanar el posible foco de la bacteria".



No obstante, al detectarse un nuevo caso, la inspección sanitaria constató que "no se habían adoptado las medidas ordenadas a finales de septiembre", tras el primer contagio, de forma que, en su día, Sanidade ordenó la paralización e inmovilización de los vehículos de baldeo de agua bruta.