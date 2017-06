El Concello aprueba "el último paso" para reformar el Museo Arqueolóxico

Finaliza junio y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, como cada final de semana informa de los asuntos tratados en las juntas de gobierno. El regidor ourensano empezó describiendo la aprobación inicial de la modificación del PERI del Casco Viejo de la ciudad para poder rehabilitar el Museo Arqueológico. Situación que ya se puso de manifiesto en el mes de febrero. ""Estamos ante un paso máis para poder executar este importante proxecto", decía Jesús Vázquez por aquel entonces.Y es que después de cumplir los pasos (someterlo a información pública durante dos meses y conseguir los informes sectoriales), ahora solamente queda buscar la aprobación definitiva en el salón de plenos.

Será en ese momento cuando el Ministerio de Cultura pueda licitar las obras. "Se enviará á Xunta de Galicia para que emita un informe e logo poda aprobarse definitivamente en pleno municipal. É o último paso para poder licitar as obras do Museo", explicou o alcalde.

Después de conocer la noticia de que Medio Ambiente avalase el tramo AVE entre Taboadela y Seixalbo, el Concello de Ourense presentará el informe favorable para llevar a cabo el proyecto de la estación intermodal de la ciudad y contestar a las alegaciones presentadas: "É un trámite imprescindible para poder continuar có proceso". Además, el PP de la ciudad se manifiesta en contra de una charla que tendrá hoy en el barrio de A Ponte por un grupo de colectivos ciudadanos ya que afirman que esas dos asociaciones tienen "escuros intereses para paralizar proyectos fundamentales para la ciudad".

En relación a la derivación de casos de violencia de género a la Policía Nacional de la Policía Local, Jesús Vázquez aclara que "a espera de poder dispoñer de máis efectivos e de que se incorporen os que están de baixa, a Policía Local infórmanos de que o servicio non terá o debido incumprimento, por iso avisamos a Policía Nacional que é quen ten as competencias e as obrigas neste caso".

También confía en que "no prazo dun ano e previo paso pola academia xa estarán incorporados os novos membros da Policía Local".