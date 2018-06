Os concellos da área comezan xa a abrir as piscinas públicas

Coa chegada do verán, os concellos van preparando as aperturas das piscinas municipais, seguindo a estela das de Oira, na cidade, xa en funcionamento. Toén xa abrirá as súa mañá, na que os menores de 4 anos poderán entrar de forma gratuíta. En Amoeiro, abrirán e o 1 de xullo, e o Concello abriu a adxudicación do bar do complexo deportivo de Costademonte, onde se sitúa a piscina, campo polideportivo, zona infantil, grellas... A entrada ás mesmas será gratuíta para todos os usuarios.

Tamén en Taboadela veñen de anunciar a apertura da súa piscina, que será algo antes, xa o 22 de xuño, no Monte de San Xoán, en horario de 14,00 a 21,00 horas.

En San Cibrao, xa está en marcha o proceso para adxudicar o servizo de concesión dos bares das piscinas de Soutopenedo e Charcas da Mora.

En A Peroxa, tamén abrirán. A apertura está prevista para a fin de semana do 30 de xuño e 1 de xullo, coincidindo coa festa do San Antón.

No Pereiro de Aguiar, prevese a apertura das piscinas de Monterrei ao longo do mes, e as municipais de Veiga de Abaixo están pendentes de contratar os socorristas. En Luíntra (Nogueira de Ramuín), abrirán a vindeira semana.

Tamén as piscinas da Valenzá, en Barbadás, teñen prevista a apertura xa pera a fin de semana do 23-24 de xuño, a falta de enchelas e contratar os socorristas, e Vilamarín ten en previsión a apertura á semana seguinte, o 30 de xuño. n