A Diócese de Ourense, preocupada pola substitución dos sacerdotes

Un 48,58 por cento dos ingresos recibidos pola Diocese de Ourense durante o ano 2017 procederon do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) daquelas persoas que marcaron a casa da X na súa declaración en favor de Fins Sociais e da Igrexa católica.

Así o recolle a memoria de actividades da Diocese de Ourense correspondente ao ano 2017, que foi presentada este mércores no Seminario Maior da cidade polo delegado episcopal de Asuntos Económicos, Raúl Alfonso González, acompañado polo bispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet.

Desta maneira, a Diocese de Ourense recibiu 3.701.813,99 euros a través desta vía dun total de 7.619.812,14 euros de ingresos, dato que reflicte un descenso no número de contribuíntes que marcaron a X na súa declaración da renda con respecto ao período 2013-2016.

O resto dos ingresos procede, cun 43,54 por cento, das parroquias --a través de colectas, servizos relixiosos, cotas ou donativos--, de arrendamentos, subvencións e ingresos financeiros --un 5,46 por cento--, de achegas directas dos fieis --un 1,38 por cento--, da colecta específica da Igrexa Diocesana --0,55 por cento--, e da colecta específica do Día do Seminario --0,49 por cento--.

Apartado de gastos

A maior parte dos gastos da Diocese de Ourense --7.981.498,81 euros-- correspóndese co desenvolvemento de accións pastorais e servizos relixiosos --35,82 por cento--, seguido das actividades caritativas --24,93 por cento--, entre as que destacan os programas ofrecidos por Cáritas --con 3.203 persoas atendidas e 185.816,90 euros investidos en recursos-- e Mans Unidas --323.143 euros investidos--.



Os soldos a sacerdotes e empregados supoñen o 13,94 por cento dos gastos; as obras e a conservación de inmobles, o 10,20 por cento; o pago a préstamos, o 8,31 por cento; e cunha porcentaxe de 6,81 por cento atópanse outros gastos (subministracións).

Falta de substitución

Segundo indica a memoria de actividades da Diocese de Ourense, celébranse máis de 344.448 misas ao ano e asisten de maneira regular cada domingo 59.094 persoas. Organizáronse durante o ano 2017 un total de 988 bautizos, 961 comuñóns, 552 confirmacións e 287 casamentos.

Entre as actividades máis destacadas da Diocese, atópase a educativa --con 124 alumnos entre o Seminario Menor, o Maior e o Seminario Maior Diocesano Internacional e Misioneiro, e 16.398 nenos matriculados na materia de Relixión--, a evanxelizadora --con 122 misioneiros en catro continentes--, e a pastoral, cuxo desenvolvemento periga debido á falta de substitución.

"A situación actual da Igrexa católica en Ourense non é fácil, dada a avanzada idade dos sacerdotes, para os cales non hai substitución", apunta o informe. Ademais, engade que "a súa idade media vai subindo".

"Por cada sete xubilacións, hai dúas ordenacións, obrigando, por este motivo, á creación de "Unidades de Atención Parroquial", onde un, dous ou tres sacerdotes atenden unha zona pastoral mais ampla", apunta, respecto diso, o documento.

Neste sentido, a memoria indica que, actualmente, a Diocese de Ourense conta con 278 sacerdotes --186 en activo--, 21 seminaristas, 480 relixiosos e relixiosas membros de institutos seculares, 1.086 catequistas, 26 centros educativos, 44 centros sociais e asistenciais, 5 mosteiros e 735 parroquias.

Máis de 31.000 visitas á catedral

Así mesmo, a memoria fai referencia, tamén, á actividade cultural da Diocese da cidade galega, que conta con 40 bens declarados de Interese Cultural, entre os que se atopan o Mosteiro de Oseira, o Mosteiro de Ribas de Sil, a Igrexa de Celanova, a Igrexa de Montederramo ou a Igrexa de Melón.

En canto á actividade da Catedral de Ourense, o edificio rexistrou no ano 2017 un total de 31.574 visitas, con aumento das individuais nun 27,75 por cento e unha redución das grupales nun 32,41 por cento.

A maior parte dos visitantes proceden de España --un 82,33 por cento--. Con todo, os visitantes internacionais, chegados de 23 países diferentes fose de España, rexistraron unha subida do 12,23 por cento no último ano.