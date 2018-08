La electrificación retrasará el final de las obras del AVE

Ningún tren de alta velocidad podrá llegar en pruebas a la estación de Ourense, como mínimo, hasta dentro de dos años, en septiembre u octubre de 2020 porque la electrificación de la línea no estará finalizada antes del mes de agosto de ese año.

Pese a los esfuerzos realizados por el Adif, especialmente en los últimos meses para conseguir el objetivo de que las obras pudiesen estar terminadas antes de finalizar 2019, con un importante paquete de contratos licitados o en fase de licitación en los últimos 15 días, prácticamente todo lo que faltaba por tramitar, y pese a que según se decía hace poco más de un mes, el cronograma de los técnicos del Adif no había variado y se podría cumplir ese objetivo, la realidad se encarga de desmentir tales anuncios.

El calendario para obras de electrificación del trazado entre Pedralba de la Pradería y la estación de Ourense Empalme no deja lugar a dudas: licitadas el pasado 9 de agosto, las empresas interesadas tienen hasta las once de la mañana del 29 de septiembre para presentar sus ofertas, con lo que la apertura de plicas y adjudicación no podrá realizarse antes del 20 de octubre siguiente y la formalización del contrato podría demorarse hasta los primeros días del mes de noviembre. A partir de esa fecha, la empresa adjudicataria dispone de un plazo de 22 meses, lo que supone que la finalización de las obras de la electrificación no estarán finalizadas hasta el mes de septiembre de 2020, casi un año después de la fecha comprometida, primero para que los trenes llegasen en pruebas a Ourense y después, para que estuviesen finalizadas las obra.

Dado que es un contrato pendiente del que lógicamente tenían conocimiento tanto los técnicos como los responsables políticos del Adif y del Ministerio de Fomento, para haber cumplido ese cronograma del que hablaban, estas obras tenían que haber sido licitadas antes de finalizar el año 2017, por lo que esta es una asignatura pendiente que se arrastra desde la etapa del ministro Íñigo de la Serna.

El contrato, cuyo importe asciende a más de 36,7 millones de euros, IVA excluido, contempla las obras necesarias para la instalación de la línea aérea de contacto y sistemas asociados entre el final del tramo anterior, en Pedralba de la Pradería y las toperas de las dos vías de ancho estándar que se implantarán en la estación de Ourense Empalme. La catenaria será para vía única entre Pedralba y el PAET de Vilavella, sólo la vía derecha, que es con la que arrancará la línea de alta velocidad en sus primeros años de servicio, y para dos vías desde Vilavella hasta el inicio del ramal de conexión con la línea convencional en Taboadela. También incluye el tendido de la catenaria y electrificación de la estación Porta de Galicia en A Gudiña y los puestos de adelantamiento estacionamiento de trenes y puesto de banalización de Vilavella, Meamán, el ramal de conexión con la línea convencional y el cambiador de ancho que se emplaza en el mismo, así como la línea entre Taboadela y Ourense, de ancho mixto.

Las anualidades en las que se ha desglosado el contrato, con una consignación de 25,7 millones para el año 2019 y otra de 11 millones para 2020 no deja lugar a dudas respecto a la imposibilidad material de que la obra esté concluida antes de finalizar 2019.

Obras vinculadas

Ayer lunes era publicado el anuncio de licitación de la redacción del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de As Portas y de la línea de alta tensión desde Conso a dicha subestación, cuyo plazo de ejecución es de nueve meses al que habrá que sumar posteriormente, la ejecución material de dichas obras. La semana anterior eran los centros de autotransformación los que salían a concurso, concretamente, un total de nueve, desde el término municipal de Requejo (Zamora), alimentado por la subestación de Arbillera en Palacios de Sanabria, hasta Ourense. Desde la subestación de As Portas, todavía pendiente de proyecto y ejecución de obras, se alimentarán los centros de autotransformación de Lubián, A Mezquita, A Gudiña, Laza y Vilar de Barrio y los tres últimos, recibirán el suministro eléctrico desde la subestación de Amoeiro.