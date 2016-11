Los expertos confirman que el tiempo no afecta al reuma

Las termas no ayudan a curar enfermedades como la artritis reumatoide y el tiempo o la niebla no influyen, para nada, en los cuadros de dolor que puede provocar la enfermedad. Estas fueron dos de las cuestiones que desmitificaron ayer los especialistas en reumatología en sus ponencias durante la primera jornada del XLVI Congreso de la Sociedad Gallega de Reumatología (Sogare). Esta jornada se centró en la figura del paciente para arrojar un poco más de luz a una enfermedad que "hai que traballala cos que a padecen facendo unha colaboración moi estreita", aseguró ayer la presidenta de Sogare y reumatóloga, Susana Ronmero Yuste. Una frase que avaló su compañero y presidente del comité organizador, el doctor Manuel Rodríguez Gómez. Yuste también informó con júbilo que "conseguimos que o Sergas incorporase a Reumatoloxía como prioridade no seu plan".

La jornada se desarrolló en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y se dividió en tres ponencias. En la primera, la doctora Diana Sueiro, especialista en Reumatología del CHUO, hizo un repaso histórico de la reumatología, de la cual se tiene constancia "desde hace 300 millones de años". Esta doctora aseveró que la verdadera revolución de la enfermedad se produjo en el año 2000 con la aparición del antinflamatorio infliximab. Diana Sueiro, en la ronda de preguntas, aclaró que "el reuma no es una enfermedad que la padecen personas mayores" y aseguró que "no hay una base científica que diga que las termas ayuden a curar la artritis reumatoide".

La segunda ponencia, impartida por la doctora Eva Salgado Pérez, de Reumatología del CHUO, estuvo basada en la influencia de la alimentación y ejercicios en las enfermedades reumáticas. La doctora introdujo su ponencia asegurando que "a néboa, a humidade e o mal tempo non inflúen nos cadros de dor da reuma". Por otro lado explicó que "non hai moitos coñecementos científicos sobre si a alimentación inflúe nas enfermidades reumatoides". Lo que sí confirmó es que el sobrepeso y la falta de actividad física influyen en las enfermedades óseas y por eso hay que llevar una vida sana. Por ejemplo, recomendó la vitamina D y el calcio para la osteoporosis: "O mellor é unha lata de sardiñas por semana", aconsejó. La jornada concluyó con una tercera conferencia sobre medicamentos con el doctor Norberto Gómez, de Povisa.