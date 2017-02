La gente menuda tomó la Praza Maior en el Xoves de Comadres

El Xoves de Comadres llenó la Praza Maior de Ourense de gente menuda. Desde las doce del mediodía, un total de 184 alumnos de los cuatro primeros cursos de Educación Primaria de cinco centros de enseñanza, los CEIP Albino Núñez, Virxe de Covadonga, Seixalbo, Manuel Sueiro y Manuel Luis Acuña, participaron en una actividad en la que como dice la tradición fueron los niños los que tuvieron que llevar sus Comadres y escapar de las niñas, que intentaron arrebatárselas. Monitores especializados dinamizaron el evento, en el que hubo música y pequeñas "refriegas".

Ya por la noche, a partir de las once fue el turno de la animación musical en las calles de Ourense en una noche de Comadres que concluyó desde las doce y media con una sesión Dj en la Praza do Correxidor y en la de San Martiño.

Lo que viene

La fiesta no se detiene y para hoy está prevista una animación musical desde las ocho y media y una batucada itinerante desde las nueve, de la Praza Maior al Xardín do Posío. Una hora después, cocido de Entroido y fiesta con charangas, con Dj y con conjuro de la queimada.

El Xoves de Comadres se vivió también en el barrio de A Ponte. La cofradía del Frei Canedo acogió una cena-baile para Comadres y acompañantes en la que para los hombres era obligatorio ir vestido de mujer. La siguiente cita en el populoso barrio ourensano será mañana, con baile de disfraces desde las once y media.