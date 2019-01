Límite a 90, debate asegurado

La entrada en vigor de la nueva limitación de velocidad de carreteras secundarias del país -de 100 a 90 kilómetros por hora- no parece cuajar entre los conductores ourensanos, al menos, por el momento, antes de poder valorar los efectos.

El objetivo del Ministerio de Fomento de reducir la siniestralidad en este tipo de vías divide a la población: para algunos, será "eficaz", mientras para otros, "non cambiará nada". La medida afecta en la provincia a un total de 200 kilómetros entre nacionales y vías de titularidad autonómica.

"Fai nada estiven en Noruega, alí a velocidade máxima é de 90 kilómetros por hora e paréceme moi sensato que por fin se faga aquí tamén", explica Enrique San Juan. Eduardo Guerra comparte la opinión de San Juan y se alegra del nuevo límite: "Cantos menos accidentes, mellor, e está claro que nós só aprendemos a base de paus". Para otros, "isto non é máis que un paripé, non vai solucionar o problema dos accidentes".

Hay quien incluso ve en la nueva medida estatal una "forma de recaudar" desde el Ministerio a través del "incremento" de las multas de tráfico. "Non creo que vaia funcionar, os que ían a 100 ou 120 seguirán facéndoo, hoxe -por ayer- xa me pasaron varios coches que viñan coma avións, se o poñen a 70 é o mesmo, o que quere ir rápido vai rápido igual, e non hai máis", comparte José Manuel García.

Para los camiones, la reducción del límite es de 80 kilómetros por hora -antes era a 90-. García, camionero, valora negativamente esta medida."Xa me dirás ti cando se producen accidentes de tráfico por exceso de velocidade de camións". Además, apunta el aumento del gasto en combustible que supondrá para el sector: "Se antes deixabas que o camión caese ata 90 nas baixadas, agora non se pode, o que supón consumir máis".

Otras fórmulas

Entre los conductores de la provincia apuntan otras posibles fórmulas para evitar las muertes en carretera. Para Manuel González, "baixar o límite non é a maneira de solucionar o problema dos accidentes". El conductor opina que detrás de la siniestralidad hay otras causas "máis preocupantes", como "moitas distraccións cos teléfonos" y "o estrés da xente".

José Manuel Rodríguez, vecino de la ciudad, comparte que la velocidad no es hoy en día la principal causa de accidentes. "Que arranxen as carreteras, que moitas delas están fatal, como a nacional que vai a Lugo, ou que rebaixen os prezos das autopistas, porque parece que te están obrigando a ir polas nacionais", explica Rodríguez. "Ir e volver a Coruña son 20 euros, a ver quen poden permitirse iso se vai con frecuencia", añade.

Los conductores también apuntan la necesidad de "concienciación" entre la población, sobre todo "nos máis novos": "Os que van a moita velocidade son rapaces, na gran maioría". Y, por último, proponen un sistema que prohíba a los vehículos circular a "moita velocidade": "Cos avances da tecnoloxía é sinxelo bloquear certas velocidades nos motores".