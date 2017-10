Menos robos y más delitos de amenazas en la provincia

La Guardia Civil detectó un aumento de delitos de amenazas, coacciones y contra la seguridad vial en lo que va de año. Así lo aseguró el teniente coronel Manuel Javier Novo Colldefors durante su intervención en los actos institucionales de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Por contra, disminuyeron los delitos contra el patrimonio. La tasa de delincuencia dentro del territorio ourensano que es custodiado por la Guardia Civil se sitúa en 17 infracciones penales por cada mil habitantes, mientras que el esclarecimiento de los casos es de un 52%.

Novo Colldefors no encuentra explicación a la subida de los delitos por amenazas y coacciones en la provincia. "No puedo decir a qué se debe. Lo que si sé es que la mayor parte son infracciones leves, discusiones y enfrentamientos entre personas, que no llegan a la agresión", aseguró.

Con respecto al incremento de los delitos contra la seguridad vial, el jefe provincial de Tráfico, David Llorente, presente en la festividad, puntualizó que la mayor parte de las infracciones son por quebrantamientos de condena, "conductores a los que les fue retirado el carné y son sorprendidos conduciendo", apuntó.

Personas desaparecidas

La Guardia Civil recibió durante este año 39 denuncias por personas desaparecidas. Una de ellas ya se ausentó voluntariamente de su domicilio en Laza en el año 1996, pero no fue denunciado hasta esta semana por sus familiares por un problema derivado de la herencia.

Dos de los 39 desaparecidos continúan sin ser localizados. Uno de ellos es Ervigio Carrera Fernández, de 88 años, que falta de su casa en la que residía solo en Casaio (Carballeda de Valdeorras). El otro el vecino de A Eirexa (Castro Caldelas), Ramón López González, de 89, se ausentó en marzo de este año al salir a dar un paseo. A ambos hay que sumarle el de Belén Rodríguez, desaparecida el pasado mes de abril en la ciudad, cuya investigación está siendo llevada por la Policía Nacional.

Manuel Javier Novo Colldefors ofreció ayer colaboración con todas las administraciones para mejorar los sistemas de búsqueda y poder localizarlos.

En lo que va de 2017, la Guardia Civil intervino cuatro armas de fuego en la provincia y el jefe de la Comandancia destacó ayer el trabajo que están realizando los agentes del departamento de armamento no tanto por las incautaciones sino por los trámites que están realizando para poner al día toda la documentación (permisos y licencias" que son concedidos a los ciudadanos para portar armas.