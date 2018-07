Nostálgicos en la era Google Maps

Cuando María Teresa Domínguez Ordax llegó con sus "santiños" a la Plaza de Santa Eufemia, con tan solo 17 años, no podía tan siquiera imaginar que al lado de su tienda de recuerdos religiosos y figuras "marca Ourense" terminarían instalando un "Compro Oro", ni que su "Alemana"–el rincón desde donde ve el mundo–, vendería "souvenirs", un anglicismo de esos que quieren aclarar lo que un idioma ya tiene. En todo este tiempo –"no te digo cuantos años"–, hay algo que no ha cambiado: es una de las guías turísticas "extraoficiales" de la ciudad, un trabajo que no se paga y con el que está encantada. "¿Harta? No, a mí me gusta informar a la gente y que vean las cosas más importantes de la ciudad. Hay que hacer mucha propaganda de lo que tenemos. Les digo que vayan a ver la Catedral, que es una de las mejores de Europa", cuenta.

Más arriba, en la rúa Juan de Austria, es raro encontrarse "Novedades Las Acacias" cerrado. José Manuel Blanco abre todos los días, desde hace 18 años, la tienda de recuerdos que heredó de sus padres. "Siempre", le llama al horario, tardando unos segundos en darse cuenta de que los domingos por la tarde toca descanso. El título de oficina de turismo improvisada le convence: "Es un orgullo para mí hacer de guía para los visitantes, tenemos que presumir de lo que tenemos porque mucha gente no sabe ni lo que hay. Ourense está mal promocionado".

Ya en la Plaza Mayor, las personas con diversidad funcional de la asociación Aixiña llevan 21 años creando artesanía con emblemas ourensanos que se venden en su "Tenda Artesana", donde atiende Ana María Fernández desde el 2001. Con una sonrisa, espera al turista que aún se deja ayudar en tiempos de Google Maps y recomendaciones online. La "Alemana" de María Teresa Domínguez Ordax ni siquiera existe para el buscador tecnológico. Pero su radar nunca falla.