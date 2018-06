Nueva petición en el Parlamento para mejorar la hemodinámica

El PSdeG volvió a reclamar en el Parlamento gallego la ampliación del horario del servicio de hemodinámica que se presta en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para que este sea durante las 24 horas, dado que en estos momentos solo lo hay hasta las 22,00 horas.

El diputado socialista Julio Torrado urgió al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, a "tomar medidas necesarias e racionais para escoller se quere estar na solución ou permanecer no problema", apuntando que "o 30% dos infartos se rexistran entre as 6,00 e as 10,00 horas da mañá", para evitar así que los ourensanos tengan que acudir a Vigo.

Por su parte, Jesús Vázquez Almuiña insistió en que todas las áreas sanitarias de la Comunidad gallega cumplen los estándares de calidad en la atención de infartos.