El Piano Meeting se abre al público en su segunda vez en Ourense

Las calles de la ciudad se preparan para recibir el sábado la jornada de música al aire libre con la segunda edición del Piano Meeting, cuyos organizadores presentaron este martes las últimas novedades del evento que incluirá conciertos ininterrumpidos de piano desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde.

Javier Otero, el director artístico del festival, habló sobre una de las novedades de esta edición que se abre más al público. Se trata de la posibilidad de reservar 15 minutos en alguno de los cuatro pianos situados en la praza Maior, As Burgas, Xardín do Posío o parque San Lázaro. "Fíxose pola demanda do ano pasado de ourensáns que quedaron sen tocar", explica el organizador. Aunque la novedad más importante será el concierto final con dos pianos en la praza Maior, que este año incluirán la presencia de la voz, con Guadi Galego: "Será a guinda do pastel e subimos un escalón moi importante con esta festa da música", señala Otero.

La jefa territorial de la Consellería de Cultura en Ourense, María Luz Fernández, destacó la iniciativa "pioneira e excepcional" que llevará la música a espacios singulares de la ciudad. "Esperamos que este día aberto a todos os públicos teña continuidade", apuntó.

El alcalde, Jesús Vázquez, hizo un llamamiento a la participación recordando la posibilidad de reserva de pianos, "un salto cualitativo deste evento único e importante que sitúa a Ourense no plano cultural a nivel internacional".

La responsable de Viaqua en Ourense, Ana Tejeiro, explicó que para esta edición se habilitarán fuentes cerca de cada piano para soportar la jornada de calor que se espera en perfectas condiciones.

Más de 60 pianistas y 10 horas de música esperan a los ourensanos en sus calles.