Premian a Manuel Novoa por su activismo y su lucha por la accesibilidad

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) entrega este sábado, en Santiago de Compostela, sus premios del 2018 a individuos, instituciones y empresas que trabajan en la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad. El ourensano Manuel Novoa Pérez recibirá el galardón Domingos Dosil a la trayectoria personal, por su implicación y su constancia, así como por su participación activa en el movimiento asociativo de la provincia y de la comunidad.

Novoa, que tiene parálisis cerebral y usa silla de ruedas para desplazarse, conoce de primera mano la realidad de las ciudades. "Quedan moitas cousas por facer, na zona onde eu vivo en Ourense, cerca do Auditorio, é moi difícil moverse en cadeira", explica. Novoa resalta que, en su caso, para dirigirse al casco viejo tiene que hacer uso de la calzada, ya que no existen rebajes que le permitan acceder a las acera. "A zona do centro mellorou nos últimos anos, pero no casco vello aínda é difícil, hai beirarrúas moi estreitas polas que non é posible", añade. La falta de accesibilidad de las zonas viejas de las ciudades es algo común, tal y como señala, en todo el estado. "O día 21 de novembro fixemos unha concentración que foi a nivel español pola lei de propiedade horizontal, porque hai moita xente en cadeira que non pode sair da casa porque ten barreiras arquitectónicas", cuenta.

En cuanto a la concienciación social de la ciudadanía, Novoa cree que es necesario seguir trabajando para visibilizar otro tipo de realidades: "A xente igual está máis sensibilizada cando lle toca de cerca, no seu entorno, pero o resto non se decata da situación, falta moito por conseguir".

Desde los 20 años comenzó a colaboran con diferentes asociaciones como Aixiña, la Confederación Galega de Minusválidos o, actualmente, la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos (Discafis-Cogami) de Ourense. "Dende sempre estiven bastante implicado no que é o movemento asociativo", dice. Desde que comenzó a trabajar por la inclusión, la situación ha mejorado en la ciudad, pero tiene claro que todavía "falta moito por conseguir".

Hoy Novoa recibirá el premio Domingos Dosil a la trayectoria personal en una jornada de celebración muy especial para él: "Non me esperaba este galardón". Además, reconoce que "para min é unha honra recibir un premio que leva o nome dunha persoa que foi un referente no movemento asociativo a nivel galego e estatal".