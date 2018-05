Los pulperos de la provincia soportan a duras penas el incremento de los precios en origen

Acercarse a un puesto de pulpo ambulante en cualquier parte de la provincia comienza a convertirse en un acto de absoluta rendición al cefalópodo por el precio de sus raciones y el más que previsible aumento de ellas en los próximos meses. Antaño la solución dominical de un par de "cachelos" y dos raciones de venerado octopus vulgaris resolvía el menú del mediodía a un precio más que módico. Ahora, el amo o ama de casa, especialmente vago/a un domingo cualquiera, se lo pensará dos veces antes de optar por tan recurrida opción.

Lo que ocurre en estos días, con el anuncio del incremento de 8 a 12 euros la ración que se sirva en el próximo San Froilán, lleva visos de que se repita incluso antes en la próxima cita multitudinaria de O Carballiño. Los pulperos afirman que sus ventas no han sufrido mucha merma, todo a costa de cuenta de resultados, pues son ellos y no otros los que están asumiendo el elevado coste de la materia prima y única del exquisito plato.

Desde la Asociación de Pulpeiros de Carballiño-Arcos se asegura que "estamos vendendo o mesmo que fai dous anos e ó mesmo prezo. Non temos intención de subilo". El colectivo mantiene los 8 o 9 euros por ración, mientras que los mayoristas comercializadores han registrado una subida de un 66% en los últimos dos años.

El pulpo procedente de Marruecos se establecía sobre los nueve euros por unidad de entre 2 y 3 kilogramos, hace dos años. En 2018, estas mismas piezas rondan ya los 16 euros.

El principal proveedor de cefalópodo en la provincia y en el extranjero, Frigoríficos Florindo e Hijos S. L. -mercantil ubicada en O Carballiño-, registró, desde 2016, un descenso en las ventas que asciende a cifras de entre un 20 y un 30%, aunque asegura que para los comercializadores como él, las repercusiones económicas no son "tan patentes" porque se dedican a varias líneas de productos. David González, uno de los propietarios, atribuyó la subida del precio del pulpo a la escasez de producto, que fundamentalmente proviene de Marruecos, y que lleva dos años y medio registrando una caída en la producción.

Ese aumento del precio fruto de una demanda en alza lo confirma también el propietario de la pulpería carballiñesa Fuchela, César Álvarez. Reconoce que sus padres, comerciantes ambulantes de toda la vida, lo "están pasando realmente mal, hemos experimentado en los últimos años una subida en el precio del producto de casi el doble. Seguro que nos vemos obligados a subirlo a diez euros en el verano", afirmó.

¿Y el de la ría?

Pues, en la línea del congelado, que es el que se consume en la provincia de manera mayoritaria. En lo que va de año, la lonja de Vigo, la más próxima a Ourense, vendió un total de casi 29.000 kilogramos de cefalópodo, con un precio máximo de 16 euros el kilo y un precio medio de 10,75 euros el kilo. En el mismo período de 2017, sin embargo, se habían vendido 99.000 kilogramos y, en cuanto a su importe, la cuantía máxima se establecía en 12,65 euros el kilo y la media, 7 euros el kilo. Las diferencias son, pues, notables. Mientras que la cantidad de producto ofertado cayó casi en un 30%, los precios se incrementaron en un 66%.

La comercializadora

"A los comerciantes no nos está pegando tan fuerte, pero los pulpeiros que salen a la calle sí que lo tienen que estar notando. Lo del San Froilán no sorprende, esperamos algo así para la próxima Festa do Pulpo en O Carballiño", dice David González, de la importadora Frigoríficos Florindo.

El hostelero

"Nosotros lo hemos subido al público un euro en los últimos años. Pero a nosotros adquirirlo nos ha subido un 100%. No descartamos tener que subirlo a 10 euros la ración. Mis padres son de venta ambulante y si que lo están pasando mal", afirma César Álvarez, copropietario del restaurante Fuchela carballiñés.

La asociación

"Estáselle facendo bastante dano ó sector con esta polémica, nós levamos varios anos co prezo case igual, sufrindo os incrementos que ten tido a materia prima. Non temos notado como colectivo que baixaran moito as vendas", dice María González, presidenta de la Asociación Pulpeiros de Arcos.