El bajo ritmo de la inversión pone en riesgo el AVE gallego para el 2018

El tiempo corre en contra del compromiso estrella del Gobierno de Rajoy con Ourense: la llegada del AVE en el 2018. A pesar de que no hay declaraciones públicas que desmientan esa posibilidad, la situación institucional, la falta de Presupuestos del Estado a estas alturas del año y las escasas inversiones registradas en el actual ejercicio son evidencias que ponen en tela de juicio la fecha para la alta velocidad ferroviaria.



"Está claro que no se han alcanzado ni de lejos los objetivos previstos para este año", reconoce Celso Delgado, diputado del PP y presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Los Presupuestos para este año —presentados ya en agosto del 2015— contemplaban una inversión de 782 millones en la provincia, de los que 732 se destinaban al AVE. Según los datos de licitación pública entre enero y septiembre de este año, el Gobierno puso en el mercado obras por valor de 23,3 millones de euros, a años luz de los 782 prometidos para un ejercicio al que le queda poco más de un mes.



Delgado tilda de año "excepcional" este 2016 "por el bloqueo institucional que hemos vivido estos últimos meses". La repetición de las elecciones en junio y la falta de Gobierno hasta hace unas semanas imposibilitó la adjudicación de obras, con lo que se ha perdido mucho tiempo "a pesar de que se sigue trabajando en obras y proyectos para el AVE gallego", dice el diputado popular.



Pero, otras limitaciones han dado al traste con las previsiones de inversión este año. La Comisión Europea amenazó el pasado julio con sancionar con 2.000 millones a España a través de un expediente de déficit excesivo. La multa no se llevó a efecto, pero el Gobierno demoró licitaciones de obra importantes, entre ellas algunas partidas incluidas en la alta velocidad ferroviaria. Tampoco esta situación despeja aún el largo camino que le queda al AVE a Galicia.



Acaba de llegar al Ministerio de Fomento Íñigo de la Serna, que prevé explicar en diciembre las prioridades de su departamento para los próximos ejercicios. A ello hay que sumar también que acaba de llegar a la presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Juan Bravo, que también fijará sus prioridades en materia ferroviaria para esta legislatura.

Pendientes de las prioridades del nuevo ministro de Fomento

La gallega Ana Pastor inmpulsó la construcción del AVE a Galicia e hizo suyo el compromiso de que Galicia y Madrid quedarían conectados por alta velocidad a finales del 2018. Pero la antigua titular de Fomento es ahora presidenta del Congreso de los Diputados y le ha sustituido en el cargo Íñigo de la Serna. Ayer mismo avisaba a los presidentes autonómicos de la necesidad de alcanzar un acuerdo en materia de presupuestos para ejecutar nuevas infraestructuras en sus respectivas comunidades, por lo que les ha pedido que trasladen a sus respectivos partidos la urgencia de aprobarlos.

De la Serna, que ya ha comenzado una ronda de contactos con los presidentes de las comunidades autónomas para escuchar sus necesidades en materia de infraestructuras, afirmó que para que se puedan abordar es necesario que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, por lo que de momento no se puede "comprometer". Subrayó que "hay muchas necesidades en materia de infraestructuras, pero también es bueno que ellos sean conscientes de que para poder abordar esas necesidades es importante disponer de unos Presupuestos; todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, si quiere ver atendidas al menos parte de esas necesidades, para llegar a un acuerdo en materia de presupuestos".

Por otra parte, también el diputado popular por Ourense Celso Delgado asume que los Presupuestos del Estado del año que viene "deben ser consensuados" y dependerá de si los socios del PP en el acuerdo respaldan o no el AVE gallego.