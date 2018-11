El himno de Coldplay para Marta y Carlos

¿Cómo vestir a una novia y quién se encarga de la música nupcial? En el caso de Marta Ortega, la considerada heredera de Inditex, la respuesta ya está dada, con cuatro atuendos en su enlace de 48 horas con Carlos Torretta, el principal explicado por el director creativo de Valentino Pierpaolo Piccioli, y con el himno de Coldplay, "Yellow", para un baile único.



La presencia de Chris Martin, vocalista de la banda británica, en el centro hípico de Casas Novas, en Arteixo (A Coruña), donde se puso el broche de oro a esta boda, era uno de los secretos mejor guardados, pero las redes sociales de los invitados al convite y el Twitter oficial del grupo en España han permitido dar fe de su presencia.



La estrella internacional tocó en el hipódromo en el que Marta Ortega cultivó su amor por el caballo, hasta convertirse en una gran amazona, y que para la ocasión se transformó, con carpas, hogueras, plantas y árboles variados y, por supuesto, con pantallas gigantes.



Los cónyuges, con gran emoción en sus rostros, bailaron "Yellow", el tema que lanzó al estrellato a Martin, con su incondicional e inconfundible falsete, esos versos salidos a susurros y la emotividad de la letra.



No en vano, lanzada en junio del año 2000, es una de las canciones más populares y versionadas del grupo, con más sentimiento que significado.



Ironías del destino, su origen está en un amor no correspondido, pero este no es el caso.



Tampoco fue el único tema tocado por Martin en Galicia, pero sí uno de los que mayor difusión han tenido, ni Chris Martin ha sido el último enigma que quedaba por desvelar, puesto que ese mismo singular escenario lo pisaron anoche Norah Jones, ganadora de nueve Grammy, y que deleitó con su mítico "Come away whit me"; y otro de los grandes, Jamie Cullum.



De la otra parte clave, la culinaria, se encargó Albert Adriá, y muy aplaudida ha sido su propuesta.



Y, cómo no, tampoco faltó la tarta, enorme, la cual la red permitió ver y de la que Marta Ortega no dudó en comerse un trozo en pie.



Uno de los más activos en redes ha sido el modelo y actor Jon Kortajarena, que se ha fotografiado y llamado "hermano" a Rosauro Varo, casado con la actriz Amaia Salamanca, así como también se ha retratado con la modelo Eugenia Silva, todos ellos convidados a este enlace de Carlos Torretta y Marta Ortega.



Marta dio el "sí quiero" el pasado viernes, en la casa de su familia, con un diseño exclusivo de la firma Valentino, con camisa de gasa plisada y falda, de un rosa casi blanco, y puso el broche de oro esta pasada madrugada con un escote palabra de honor y una voluptuosa falda, tras vestir anteriormente un sofisticado modelo negro y un vestido largo de lentejuelas y abrigo.



Pocas veces la ciudad de A Coruña y el vecino municipio de Arteixo habían acaparado tanta atención mediática, en lo que a la crónica social se refiere.



Además, el tiempo ha acompañado, y ello ha permitido que los invitados disfrutasen de las terrazas y de los productos de la tierra, incluido, por supuesto, el marisco.