Meryl Streep acusó a Dustin Hoffman en 1979 de manosearle un pecho

Meryl Streep concedió en 1979 una entrevista a la revista `Time` en la que acusó a Dustin Hoffman de abuso al manosearla un pecho la primera vez que se conocieron, algunos años antes, en el casting para una obra que Hoffman dirigía. La entrevista ha salido a la luz tras las recientes acusaciones de las actrices Wendy Riss Gatsiounis y Anna Graham Hunter, quien alegó que Hoffman la había acosado sexualmente en varias ocasiones durante un rodaje en 1985, según la revista americana `Slate`.



"Se acercó a mí y dijo `Soy Dustin -eructo- Hoffman` y puso su mano en mi pecho", declaró Streep a la revista `Time`. "Menudo cerdo repulsivo, pensé", añadió Streep en la entrevista de 1979.



Sin embargo, el medio `Los Angeles Times` recogió una declaración de un representante de Streep a `E! News on Monday` el pasado lunes 7 de noviembre, en la que mantiene que lo sucedido años atrás entre Hoffman y Streep "no es una correcta representación de esa reunión". El representante de Streep afirmó que, en ese momento, "se produjo una ofensa y eso es algo por lo que Dustin se disculpó. Y Meryl aceptó eso".



Según la revista `Slate`, la relación entre Streep y Hoffman no mejoró durante el rodaje de `Kramer contra Kramer`, que dirigieron Robert Benton y Hoffman y que dio a Streep el primer Oscar de su carrera. El artículo afirma que los actores chocaban con frecuencia y cita una anécdota documentada en una biografía no autorizada de la actriz de 2016, en la que su autor, Michael Shulman, asegura que Streep sugirió replantear una escena que Benton aprobó para arrojar luz sobre la motivación de su personaje. Sin embargo, según relata `Slate`, Hoffman increpó a Streep: "Meryl, ¿por qué no dejas de llevar la bandera por el feminismo y te dedicas a actuar?".



El medio americano asegura que, Hoffman, por su parte, declaró en una ocasión que pellizcó "muy cuidadosamente" el trasero de su compañera de reparto Katharine Ross en `Graduate`, a lo que el actor añadió en una entrevista en 1992 que lo hizo "para ayudar" a ambos "a relajarse".



Según el medio, Hoffman ya tenía fama de "mujeriego", tras la publicación de la biografía `Dustin Hoffman: el antihéroe de Hollywood` en 1982 que recoge varias anécdotas del actor con diferentes mujeres. "Me gusta coquetear", habría confesado el intérprete en una entrevista a la revista `People` en 1983. "Soy chauvinista y mujeriego. Es difícil que yo piense que una mujer es poco atractiva, salvo que esté enojada o muy concentrada en sí misma".



En declaraciones a `Hollywood Reporter` tras las acusaciones de Anna Graham Hunter, Hoffman aseguró tener "el máximo respeto por las mujeres". "Me siento terrible de que algo que yo haya podido hacer haya podido poner (a Hunter) en una situación incómoda". "Lo siento, esto no refleja como soy", añadió.