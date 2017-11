Victoria Beckham niega su participación en el reencuentro de las Spice Girls

En la línea que ha mantenido desde que el grupo desapareció, la mujer de David Beckham ya ha confirmado que ella no estará presente en el supuesto reencuentro y es que la diseñadora no quiere tener nada que ver con el mundo de la música, tal y como ha informado su representante a Mail Online.

"Victoria recuerda con mucho amor su paso por las Spice Girls, pero quiere centrar su futuro en su familia y en su marca de moda" confirma el comunicado que se ha encargado de romper los sueños de la girl band más famosa del mundo.

El resto de componentes del grupo todavía no se han manifestado al respecto pero todo apunta a que ha sido Mel C la que ha motivado dicho reencuentro, que no sabemos si continuará o no sin la participación de Victoria y serán solamente cuatro las que entonen el Wannabe.