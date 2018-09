Charlas y talleres en las playas para "educar" a los bañistas

Durante su cuarto año, la campaña, recorre la provincia (A Ribeira, Baltar, Portocelo, Samil y Nerga). La iniciativa consiste en concienciar a los bañistas sobre los peligros que se producen en el agua y las medidas que se han de adoptar para evitar accidentes graves o leves. En las playas podrán encontrarse dos carpas rojas y grandes, fácilmente visibles para los usuarios, en las que se impartirán las charlas y actividades. Estarán disponibles en los arenales de 12,00 a 20,00 horas de la tarde.

El director de prevención y seguridad vial de la fundación Mapfre, Javier Monclús, insiste en la importancia de la actividad. Apunta que es diferente, y necesaria debido al alto número de ahogamientos que se producen al año, en especial afectando a niños y personas mayores de 60 años. La campaña distribuye en cada playa dos carpas grandes dónde se imparten los talleres, todos ellos gratuitos. Los interesados en la prevención de ahogamientos pueden disfrutar en las carpas de charlas y actividades de reanimación. Algo que destaca y en lo que Monclús pone énfasis es en la actividad que enseña a los bañistas a usar los desfibriladores (disponibles en el 82 por ciento de las playas de bandera azul). Los niños son también grandes protagonistas debido al elevado número de ahogamientos que se cobran la vida de los menores. Por otra parte Monclús hace referencia a la "increíble labor de los socorristas".

Las playas que disponen de los servicios de socorrismo "son más seguras", asegura Monclús y por ello es de vital importancia "tener en cuenta su trabajo y hacer caso a sus indicaciones en todo momento". En 2016, se realizaron 20.000 intervenciones en las playas de bandera azul, de las cuales 904 eran graves, así que como Javier Monclús asegura "al año se salvan más de 10 vidas por parte de estos profesionales". Otra cuestión de gran importancia para Javier Monclús es la "cadena de prevención", que consiste en prevenir, actuar para rescatar y realizar los primeros auxilios para salvar vidas. Además Monclús hace referencia a algunos consejos básicos que en caso de ser cumplidos por los bañistas, pueden prevenir muertes o accidentes. "No bañarse solo, no realizar retos (en especial en el caso de las personas mayores), nadar en paralelo a la orilla y vigilar a los niños". Por último Monclús comenta que "no hay ninguna otra iniciativa similar hasta el momento, pero es cierto que está aumentando el interés por la prevención".