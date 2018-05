Basuraleza y Ecovigilantes

En las páginas de este suplemento y a lo largo de cinco semanas hemos hablado del incipiente aumento de escombros y residuos en la naturaleza que ha ocasionado que el hábitat natural de varias especies se vea degrada. La denominación hasta ahora ha sido un vocablo procedente del inglés: el littering, que significa arrojar basura y es uno de los más graves problemas medioambientales que sufre nuestro entorno. No sólo ensucia campos, ríos y océanos si no que afecta a la supervivencia de su fauna, contaminando y asfixiando sus medios de vida, y también amenazando la nuestra. Recuerda que la naturaleza devolverá a nuestra mesa toda la porquería que arrojamos en ella. Este término inglés no se recoge en el Diccionario de la Lengua Española, la RAE.

BASURALEZA

La solución es el reciclaje porque 5 millones de toneladas procedentes de tierra firme acaban en el mar cada año. Ecoembes está especialmente sensibilizada con el “littering” e implicada en varias iniciativas para combatirlo; ejemplo de ello es “Libera”, que busca movilizar a los ciudadanos con campaña "1 m2 por la naturaleza". Desde principios de este año 2018, Libera, iniciativa de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes para liberar a la naturaleza de basura, propone una palabra alternativa, española, castiza, nuestra, que nos ayude a prevenir el littering: basureza, término de nuevo cuño que podemos definir como: 1. Residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza. 2. Conjuntos de elementos generados por el hombre que alteran el equilibrio de los ecosistemas. 3. Agente del cambio global que afecta a las especies y espacios naturales.

Desde Junio de 2017 se han realizado tres acciones para liberar basura en la naturaleza: 1 m2 por nuestros bosques; 1 m2 por nuestras playas y ríos, y recientemente hemos estrenado el nuevo vocablo con 1 m2 por nuestros embalses; y es ahí donde entran en juegos estos héroes medioambientales del Colegio Franciscanas:

ECOVIGILANTES

Los Ecovigilantes del Divina Pastora (Franciscanas) son un grupo de estudiantes y docentes voluntarios que tienen como objetivo general implicar a la comunidad escolar del centro educativo en la sostenibilidad y respeto medioambiental, así como la mejora del bienestar infantojuvenil gracias al contacto con la Naturaleza. Desde hace 20 años pretenden llegar al alumnado de tres años de edad hasta los dieciocho, a sus familias, al resto de docentes y a toda el área de influencia del centro; toda la ciudadanía está invitada a participar. Están capitaneados por Gonzalo Sánchez y Juan Luis Rodríguez. Para lograr estos dos grandes objetivos generales, los Ecovigilantes desarrollan un gran número de actividades curriculares y extracurriculares, tanto dentro como fuera del centro. Cabe destacar de las actividades curriculares los proyectos con la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): por ejemplo un riguroso estudio de todos los barrios y contenedores con los que cuenta nuestra ciuda.Y aprendizaje-servicio (ApS), con Apes se han convertido en Detectives sociales con su Proyecto SEN Lumes, Delito Forestal,que han tenido un gran éxito estos dos últimos años.

Desarrollan su actividad en la recuperación y defensa de la naturaleza, a través de la protección de los ecosistemas autóctonos a partir de la concienciación del alumnado y de sus familias.

Las actividades desarrolladas por los Ecovigilantes del Divina Pastora se engloban en tres objetivos principales que repercuten directamente en la protección del medio: 1. Profundizar en el conocimiento y divulgación de los ecosistemas gallegos. 2. Reforestar y plantar especies autóctonas; y reducir paulatinamente especies foráneas con objeto de erradicarlas de nuestros ecosistemas. 3. Reducir contaminantes que afectan al ecosistema directa ou indirectamente.

Según estos tres objetivos desarrollamos diferentes actividades educativas a lo largo del curso escolar tanto en horario lectivo (actividades curriculares dentro de diferentes materias y diversas actividades complementarias) como en horario no lectivo (actividades extraescolares voluntarias gratuítas) a estas actividades son invitados todos los alumnos de ESO y bachillerato y sus familias para que asistan con ellos y la formación sea sistémica. A lo largo de estos años se ha reconocido su descomunal trabajo en el Huerto escolar de Oira, sus plantaciones en Trelle, Palmés, Parderrubias, A Granxa; recogida de colillas por Orense; sus hábitos de vida sanos caminando y en bicicleta; sus limpiezas constantes en Montealegre; celebraciones del Día de las aves, de los Maios; cajas de pájaros, ornitología, miel, mascotas, y un sinfín de actividades. Y a nivel gallego participan en todos los Planes Proxecta: Naturalézate, Proxecto Ríos, Paisaxe, Proxecto Terra, Clases sen Fume, Montentérate, O Monte é a nosa vida, Protexamos o noso medio.