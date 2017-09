Desde o 16 ao 22 de setembro, as rúas de Ourense convertéronse nun espazo de mobilidade limpa, compartida e intelixente na Semana Europea da Mobilidade 2017 que este ano se presentou baixo o lema "Compartir lévate máis lonxe". A primeira das actividades foi a 33 edición do Día da Bici, onde familias ao completo percorreron as rúas da cidade e pasaron unha estupenda mañá deportiva. Xa pola semana se sucederon outras propostas, nesta ocasión especialmente pensadas para os máis cativos. A Alameda do Concello, o Parque de San Lázaro e as rúas Xaquín Lorenzo Xocas e Cardenal Quevedo (no tramo entre o Parque de San Lázaro e a Avenida da Habana) foron os espazos que acolleron todas as actividades organizadas polo Concello de Ourense.

Tras o Día da Bici, sucedéronse cinco xornadas máis adicadas a concienciar aos participantes das consecuencias negativas do uso irracional do coche na cidade, tanto para a saúde pública como para o medio ambiente, e os beneficios do uso de modos de transporte máis sostibles como é o caso do transporte público, a bicicleta ou os viaxes a pé. Deste xeito organizáronse charlas educativas de educación viaria, carpa taller de reparación de bicicletas, circuito de educación viaria con sinalización e probas de habilidade, todas elas actividades para escolares de Primaria e Infantil.

A estas actividades sumáronse obradoiros infantís de mobilidade e circuíto sobre patíns, onde os máis cativos da casa ademais de pasalo estupendamente aprenderon aspectos fundamentais das normas de circulación e de seguridade viaria e a partir de agora serán, a bo seguro, moito máis conscientes da importancia da seguridade viaria.

As actividades complementáronse con contacontos que se sucederon durante catro días no Parque de San Lázaro e tamén actividades nas bibliotecas municipais sobre esta mesma temática.

Foi deste xeito unha semana divertida de actividades para todas as idades e preferencias, pero especialmente unha semana de concienciación na que os nenos tomaron boa conta do importante que é unha mobilidade limpa, compartida e intelixente.