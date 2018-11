Conmemoración do Día da Diabete

A Marea Azul adentrouse no CEIP de Seixalbo con motivo do Día Mundial da Diabete 2018. Escolares e profesores compartiron unha serie de actividades durante a xornada, tanto nas aulas como no comedor do colexio. Os cativos realizaron debuxos onde o tema central era a diabete, tamén leron contos e realizouse, tanto nas aulas como no comedor, unha lectura conxunta do libro "Glucolandia. "Hemo-poemas" infantiles".