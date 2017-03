Os escolares do CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez de Vilardevós participaron no concurso "A muller e a ciencia" con magníficos traballos en diferentes modalidades. Unha das alumnas do centro, Nerea Lorenzo, foi a gañadora do primeiro premio pola categoría de conto escrito. Na imaxe o momento no que recibiu o premio. Noraboa a Nerea e a todos os escolares do centro que participaron.