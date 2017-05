A principal fortaleza do CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso é a súa participación en varios plans de innovación educativa. Destaca así o Plan de Mellora de Biblioteca, Rede de Centros Plurilingües, Proxecto Abalar, Contratos-programa (apoio escolar, mellora de convivencia e educación en igualdade de xénero) ou Programa Si (de saúde integral).

Dentro do proxecto curricular, cabe salientar os proxectos documentais integrados. Neste aspecto, este curso afondran no coñecemento da banda deseñada. Cada un dos dezaoito grupos do centro está a traballar un aspecto desta temática, para en xuño poñelo en común e dalo a coñecer á comunidade educativa.