O xogo da Serpe triunfa no colexio Filomena Dato

O Xogo da Serpe é unha programación que forma parte dun proxecto europeo no que escolares, entre eles os do colexio Filomena Dato de A Valenzá, están a participar durante todo o curso e que ten como obxectivo propiciar a concienciación da poboación escolar, incluidas as familias, para crear unha vila máis accesible e cómoda.



Hai uns días, o alumnado do colexio Filomena Dato e dentro desta actividade, acudiron ao centro escolar en bici, patinete e outros medios semellantes para favorecer que a vila estea menos conxestionada de vehículos.



Marta Román e Begoña Pernas, responsables en España do Xogo da Serpe, o xefe provincial de Tráfico, David Llorente, a subxefa Andrea Conde foron testigos desta actividade.