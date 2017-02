ACB, ¿una puerta abierta?

La disputa de la Copa del Rey hace de Vitoria la capital del baloncesto nacional desde el jueves. Directivos, representantes, federativos y responsables de los de todos estamentos de este deporte hablan en privado y en público. El presente está claro pero el futuro del baloncesto español está en boca de todos. ¿Cuántos equipos jugarán la próxima temporada en la Liga ACB? ¿Habrá ascensos? ¿Qué pasará con el canon?



"Estoy convencido de que este año habrá una rebaja en el canon y creo que habrá ascensos y descensos", decía el presidente de la ACB, Francisco Roca, en una entrevista en esRadio.



Palencia y Melilla tienen el mismo acuerdo que en su momento tuvo el COB para conseguir durante este año satisfacer los requisitos administrativos que le permitan hacer efectivo el año próximo el ascenso logrado la temporada pasada. Pero ni el Melilla ni el Palencia, ni la propia ACB saben que requisitos serán esos. La clave la dará la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).



El CB Tizona de Burgos denunció ante la CNMC la ilegalidad de la exigencia por parte de la ACB del canon de entrada al entender que suponía una práctica restrictiva de la competencia. Como consecuencia de esta denuncia la CNMC abrió expediente sancionador en 2015 a la ACB emitiendo un pliego provisional en el que califica el canon "desproporcionado" y "discriminatorio" y añadiendo que su existencia estaría "obstaculizando de forma injustificada el acceso a la ACB".



Resolución inminente

El procedimiento tiene una duración máxima de 18 meses y la resolución definitiva es inminente. Tanto la ACB como los clubes tienen claro que la resolución será contundente, eliminará definitivamente el canon o lo reducirá de forma drástica.



¿Se adhirió el COB?



El COB no es ajeno a esta situación. En su momento la directiva presidida por Antonio Gavilanes anunció que se adscribiría a la denuncia presentada por el CB Tizona. Ayer ni el entonces presidente ni el actual, Camilo Álvarez, se pronunciaban sobre este tema a la llamada de La Región.



Miguel Juane fue el abogado que lideró la pugna del COB para conseguir la plaza en la Liga ACB que el equipo había ganado en la pista y el que consiguió el pacto para asegurar esa plaza al año siguiente. Su última gestión precisamente fue la adhesión al recursos del Burgos: "No sé si lo presentaron o no. Había dos posibilidades, intentar negociar con Melilla y Palencia para ascender el año que viene o adherirse al recursos de competencia de Burgos. Decidieron ese último". Y añade qué "Ourense se adhería al recursos del Burgos en todos los términos". Ahí es muy claro: "No sé si lo dieron por personado, si como interesado, si los admitieron, ni si hicieron la adhesión a ese recurso. Eso lo sabe el club". Y añade: "Yo preparé el escrito y se lo envié, pero no he vuelto a saber nada más del COB".



Juane, lógicamente, desconoce el rumbo de la resolución pero sí tiene claro que "si prospera estamos ante otro caso Obradoiro". Y avanza que si "el COB se ha adherido y la sentencia es favorable yo estaría encantado de pelear esa plaza que Ourense se merece".



Falta saber si el club realizó correctamente una gestión con un desenlace imprevisible pero que abriría para Ourense una puerta que parecía cerrada.