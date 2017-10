Aranzana: ambición en A Coruña

El Básquet Coruña inicia esta temporada un nuevo proyecto. Con una cantera nutrida, una afición en crecimiento y un club económicamente estable, el ideario del equipo profesional lo marca Gustavo Aranzana. Entrenador de garantías para un club que quiere dar un paso adelante en ambición.

"Estoy muy contento de haber venido, de estar en A Coruña. Después de muchos años fuera de España ya quería volver y este proyecto me ilusionó", dice Aranzana.

Valladolid, León, Tenerife, Cáceres... Un entrenador que no necesita presentación en una liga que conoce bien: "La crisis hizo retroceder a la LEB Oro, pero ahora ha dado de nuevo un paso adelante. Todavía no es la liga impresionante que fue hace unos años, pero si se confirma que hay dos ascensos a la ACB volverá a serlo a muy corto plazo". Y añade: "Este año ya notas que la liga ha crecido. Hay jugadores cada vez más grandes, el baloncesto es cada vez más físico y más rápido. Abrir los ascensos a la ACB ya se ha notado este año en las apuestas de muchos clubes por intentar ascender y solo falta que se confirme que habrá siempre dos ascensos. Eso hay que ponerlo subrayado, la FEB tiene que defender su liga y todo lo que no sean dos ascensos es matarla".

A Aranzana le toca liderar un proyecto que debería acercarse a los mejores, pero por ahora le está costando ganar partidos. Llegan al Pazo con una victoria en tres jornadas: "Nos está costando. Hemos tenido problemas físicos en algunos jugadores clave, pero además nos faltan cosas en nuestro juego. Nos falta continuidad. Tenemos minutos muy buenos, pero no somos capaces de mantenerlos y eso nos pasa factura en el marcador".

Derrotas ante Iraurgi y Oviedo para un Básquet Coruña que tiene la duda del alero Larry Abia por problemas en una rodilla y con el también exterior Trevor Cooney con molestias físicas.

"El calendario no nos ayuda porque casi no nos deja entrenar de forma colectiva, pero además tantos problemas físicos también nos condicionan a la hora de progresar", asegura Aranzana. Problemas que empezaron ya durante la pretemporada con dos de sus jugadores de referencia, los pívots Edu Hernández-Sonseca y Sergio Olmos.

El COB

Para el partido de mañana en el Pazo (20:00 horas) tendrá una ventaja, conoce una poco más al rival: "El haber jugado en la pretemporada nos tiene que ayudar. El partido está claro que no se parecerá en nada al que jugamos en la Copa Galicia, pero sí nos servirá para que los jugadores sepan mejor a qué nos vamos a enfrentar".

Para los dos equipos es importante ganar. El COB todavía no lo ha hecho, pero el Básquet Coruña no puede peder mucha más distancia con los puestos a lo que debe aspirar: "No estamos bien y somos conscientes, pero los demás equipos de la competición también están en un proceso de acoplamiento y cada uno con sus problemas".

Lesiones, dudas, emociones, nervios, ambición. Un cóctel que para un entrenador como Gustavo Aranzana suena a algo cotidiano. Eso lo tiene fichar a técnico que suena a garantía.