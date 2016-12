El COB B cae de forma abultada ante el Zamora

El Cálidus Gallego COB puso fin a una racha de tres victorias consecutivas con una abultada derrota ante un Innova Chef de Zamora que dominó con mano de hierro el encuentro disputado en el Pabellón Ángel Nieto.



Un buen comienzo de partido no fue suficiente para aguantar un auténtico recital de tiro de los zamoranos, que pasaron de un 7-8 con un tiro libre de Van Zijverden a un 22-8 y cinco minutos de sequía que Stefanutto rompió al filo del último segundo del primer periodo.



Un 0-4 de inicio de los cobistas tuvo una nueva y contundente respuesta del Innova Chef, con nueve puntos consecutivos que abrieron una brecha de 17 puntos en el marcadro mediado el cuarto (31-14).



Un 2+1 de Bulashvili a falta de tres minutos para llegar al descanso espabiló al COB que redujo la ventaja hasta los once puntos llegados al ecuador del encuentro (38-27) a pesar del excelente 50% en triples de su rival.



En un calco del segundo periodo, Arriaga y Bulashvili comenzaron anotando y aproximando al filial a seis puntos pero otro 9-0 con Senghor y Román como líder dejó el partido casi visto para sentencia a falta de diez minutos (54-39).



En el último cuarto y en medio de una remontada que no terminaba de llegar, el Innova Chef volvió a armar el brazo y con un 12-2 demoledor terminó por romper un encuentro que tuvieron dominado desde el cuarto minuto del primer periodo (74-53).



Tras la derrota el filial del Club Ourense Baloncesto volverá el próximo sábado a su cancha para medirse al VGO Basket.