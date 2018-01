COB - Breogán: un derbi para pensar en positivo

Nunca es un partido más un COB-Breogán. Ni cuando competían en la Liga ACB ni cuando han compartido objetivo por subir a ella. Tampoco ahora. Aunque esta tarde en el Pazo (18:30 horas) el colista de la LEB Oro reciba al líder. El últimamente bautizado como "Derbi do Miño" admite todo tipo de pronósticos, forofismos y cábalas. La mayoría con indiscutible favoritismo lucense, pero es un derbi. ¡Ojo!

Jugando al rendimiento habitual no habrá discusión sobre el ganador. Si el Breogán calca o se parece al equipo de la primera vuelta será inaccesible para un COB muy mejorado con los fichajes de Davis Rozitis y Jhornan Zamora, pero demasiado lejos del nivel de los lucenses. Las opciones de los locales pasan por dar un paso más en una progresión meritoria e ilusionante para un equipo que hace menos de un mes estaba desahuaciado. Pero, sobre todo, por conseguir que el Breogán esté un poco peor.

La baja de Matt Stainbrook podría ayudar a conseguirlo. Sin el pívot, el Breogán sigue siendo superior en casi todo, pero indiscutiblemente tiene una rotación menos y una referencia interior muy complicada de minimizar. Leo Demetrio puede hacer el mismo daño, pero debería sufrir un poco más que Stainbrook antes pívots más grandes.

Con David Rozitis el COB se ha transformado. Ahora compite por dominar el rebote y tiene puntos cerca del aro. Manzano y Ndoye han mejorado y Trist tiene menos obligaciones cerca de la canasta y más espacios para sumar.

Dos ex cobistas

En el perímetro las opciones de COB pasan por mejorar sus porcentajes de acierto y por ser constante. Se mide a un rival con facilidad para acercarse a los 90 puntos y con una batería interminable de anotadores. Un muro imponente para un COB que se despereza en ataque desde la fiabilidad de Zamora y la verticalidad de Johnson, pero justito de continuidad y todavía lejos de poder definirse como fiable.

Del lado visitante, Salva Arco está tirando con un nivel de acierto sobresaliente y Christian Díaz tiene calidad para reventar el derbi en un cuarto de inspiración. Para los dos ex del COB será un partido especial. Jugadores determinantes de un juego exterior en el que Uriz o Löfberg también pueden ser decisivos.

Enfrente, necesitará Gonzalo García de Vitoria que Rokas Uzas muestre su versión más acertada para acercarse al nivel anotador del rival. Zamora, Ahonen o Johnson parecen más fiables, pero el lituano tiene la capacidad de sumar mucho y muy rápido. De equilibrar una línea exterior en la que Moreno tiene minutos garantizados y Vernes Kohs jugará con problemas febriles.

Jugador a jugador el Breogán es mejor. Colectivamente lo es más todavía. La lógica descarta al COB, pero la rivalidad del derbi invita a la esperanza, a pensar en positivo. ¿Y por qué no?

Pazo, 18:30 horas. TVG2

García de Vitoria: "Al Breogán no le veo ningún punto débil"

El entrenador del COB confía en lograr la tercera victoria consecutiva, pero avisa del peligro del rival: "Estamos esperanzados, aunque el rival que nos viene no es el mejor. El Breogán está pulverizando todas las marcas de la liga. Es un equipo total, el mejor de la competición". Y destaca todos sus argumentos: "Tiene jugadores que conocen la competición y todos de muy buen nivel, un entrenador acostumbrado a estar en proyectos importantes, una afición ilusionada y un presupuesto muy grande".

Las clave la tiene muy clara, aunque tampoco invita al optimismo: "No cometer errores. Ellos van a jugar siempre al máximo nivel que nosotros podamos jugar. El Breogán va siempre a 140 kilómetros por hora y tú puedes ir solo un poco y cuando bajas a 120 se escapan. Tenemos que apelar a la ilusión del derbi y confiar en que no tengan un gran día".

Muchos hándicaps, pero también motivos para ilusionarse: "Está claro que estamos en nuestro mejor momento. En el último partido hemos ganado y lo hemos hecho porque hemos mejorado en muchas cosas. No es lo mismo jugar ahora contra el Breogán que en la situación en la que estábamos hace un mes. Estamos con los pies en el suelo, pero con la ilusión de poder ganar".

Sobre Ahonen asegura que "tendrá que jugar con dolor. Está mejor y ha entrenado durante toda la semana, pero tiene dolor. Tiene que dar un paso adelante y se va encontrando mejor. Ojalá tenga buenas sensaciones".

Natxo Lezcano: "El COB está jugando mejor y vamos advertidos"

No se fía nada el entrenador del Breogán del partido de esta tarde: "Es un partido trampa. Nos enfrentamos el primero y el último y todo el mundo cuenta que será un partido fácil. Nada más lejos de la realidad". Argumenta sus temores: "El COB ha traído dos jugadores nuevos y tienen otra mentalidad. Están jugando mucho mejor y vamos advertidos. Será una batalla difícil". Y añade: "Nuestro ritmo es más alto que el del COB. Tenemos que pensar más en los dos últimos partidos que en el equipo anterior. Hay que fiarse muy poco de lo visto hasta ahora e intuir que pueden pasar cosas nuevas en el COB".

La posición de base cree que puede ser uno de los factores diferenciales del partido: "Quizá en alguna posición esté corto de efectivos, pero en otras es muy competitivo. Que Ahonen no esté al cien por cien y que Johnson tenga que acumular muchos minutos es el principal punto débil de Ourense".

Matt Stainbrook es baja en el Breogán, pero su entrenador le quita hierro: "Es uno de los pocos jugadores de la liga que es determinante al poste bajo y sin él habrá situaciones de juego que no podremos buscar. Lo único que tendremos que hacer es jugar como lo hacemos siempre cuando él no está en pista. Tampoco es un jugador que esté los 40 minutos jugando". La situación se agravaría con alguna baja más, aunque Lezcano es optimista: "Emir Sulejmanovic no ha podido entrenar durante toda la semana, pero estará para el partido. Christian Díaz ha tenido molestias, pero también jugará".