Camilo Álvarez: “El COB tiene el futuro asegurado”

El COB afronta esta noche una cita clave de cara al futuro deportivo. En los despachos, su presidente, Camilo Álvarez, trata de seguir ganando partidos tanto o más importantes. Su mensaje es optimista, pero reconoce que está demasiado solo en un Consejo de Administración que también necesita fichajes.

El día 29 se celebrará la Asamblea de accionistas y abre la puerta a la llegada de nuevos consejeros o incluso de algunos que quieran liderar el proyecto: "Nunca voy a ser un obstáculo. Si me vienen a ayudar bien y si tengo que ayudar yo a otros también. Aquí lo importante es el club y que tenga futuro".

Reconoce que habrá movimientos: "Estamos en conversaciones para que se implique gente en el Consejo. De cara a la afición, para que vean un club más fuerte, y de cara a mí mismo, necesitamos apoyo y que más gente se implique".

Reforzar el Consejo es una de sus prioridades, y más ahora que, después de varias temporadas de dudas la parcela económica ha adquirido estabilidad: "El club tiene el presupuesto cubierto para esta temporada. Ahora hemos tenido que presupuestar unos gastos extra que no esperábamos (fichajes). Debo ser egoísta y no puedo perder el norte porque quien tiene los avales depositados soy yo y si no cumplimos con Hacienda, con la Seguridad Social o con la Federación quien los pierde también soy yo. Haremos ese esfuerzo extra y haremos esas dos incorporaciones que necesita el equipo y también cubriremos ese gasto".

Aunque reconoce que la aportación económica del Concello es un grave problema para apuntalar el proyecto: "El COB, como tienen todos los clubes profesionales en las demás ciudades, tenía subvención nominativa y una ayuda fija de las instituciones. Aquí además son los dueños del club y desde hace tres años el Concello nos han quitado la subvención nominativa".

Cuando se le pregunta por el futuro es rotundo: "Estoy capacitado para asegurar que, después de cinco o seis años en los que cada mes de junio poníamos en duda si el equipo salía o no competir, el verano que viene eso no pasará. Por desgracia no sabemos en qué liga, pero el club tiene asegurada su continuidad. Vamos a hacer lo imposible para que siga siendo en la LEB Oro, pero el club tiene garantizado su futuro. Esto es un proyecto, no es una apuesta de un año". Y añade: "Se nos pidió que aumentásemos las aportaciones privadas y lo hemos hecho. Hemos conseguido que empresas importantes se vuelvan a implicar con el baloncesto en Ourense y estamos negociando para añadir todavía alguna más".

Un club que desde hacía cinco temporadas no tenía un sponsor privado: "Jesús Lence (Leche Rio) no ha venido al COB para una temporada, viene para apoyar un proyecto de cantera. Ha cumplido desde el primer minuto y ha apostado por el deporte de Ourense. Le estoy muy agradecido por la confianza que tiene en nosotros".

Un proyecto de cantera del que presume Camilo Álvarez: "Hablamos casi siempre solo del primer equipo, pero el COB tiene este año un filial en Liga EBA y a 400 niños con los que trabaja. Además, este año hemos recuperado vinculaciones muy importantes y estamos en conversaciones para ampliarlas a más canteras de la provincia. El COB es el espejo del baloncesto de Ourense".

"Necesitamos que se implique el Concello"

"El COB tiene dos máximo accionistas, el Concello y la Diputación. El segundo tiene dos consejeros y cumple en tiempo y forma con los apoyos prometidos. Al otro le hemos vuelto a pedir que se implique y que nombre a algún consejero. Ojalá fuese uno de cada partido con representación en el Concello", dice Álvarez. Y añade: "Ya no es el COB, es que no conozco ninguna sociedad en la que sus máximos accionistas no participen en el Consejo de Administración".

Sobre las ayudas económicas dice que "el COB siempre ha tenido subvención nominativa y ahora estamos compitiendo con 50.000 euros de subvención en dos años en una liga con presupuestos de entre un millón y millón medio de medio de euros".

"Irnos a la LEB Plata ni la contemplo"

Camilo Álvarez está convencido de lograr la permanencia: "Irnos a la LEB Plata no es una posibilidad, ni lo contemplo. Tenemos tiempo y partidos para salir adelante". Y Gonzalo García de Vitoria ni se discute: "Nuestro entrenador es algo más, es el capitán de este proyecto y nos lo demuestra cada día. Está tomándose las cosas con tranquilidad y nunca arriesga el hacer daño al proyecto. Nosotros le vamos a traer los dos jugadores que le faltan".

Por último, se refiere a los socios y seguidores del club que preside: "Solo puedo estar agradecido a la afición por tener esa paciencia con nosotros y por seguir creyendo en el equipo. Es una afición madura y que entiende mucho de baloncesto".