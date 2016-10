Cuestión de triples

Después de seis partidos queda claro que el COB mantiene una interesante línea ascendente en su juego. Incluso después de perder. Sus bases son cada vez más complementarios y sus interiores más eficaces. El problema es que todo se acaba resumiendo en el porcentaje exterior.



Después de seis partidos, el COB ha ganado cuando ha metido de fuera y ha perdido cuando sus tiradores no han tenido el día. La evolución se comprueba en la mejor selección de esos tiros, en las posiciones más liberadas y en las ventajas que generan para los demás jugadores los movimientos de los perimetrales. Pero al final, cuando entran los triples el COB gana y cuando no han entrado el COB ha perdido. Tres y tres. Oviedo, Prat y el sábado Coruña. Castellón, Gipuzkoa y Melilla.



En el derbi, el equipo ourensano empezó y acabó anotando. Flis, Mitrovic y hasta Jukic al principio. Díaz y Kapelan al final. El resultado de esos dos cuartos es 43-51.



En los cuartos intermedios no metió nadie. El colapso ofensivo fue total y el parcial para el Básquet Coruña, estremecedor: 36-16.



El COB maquilló en los minutos finales un porcentaje exterior por el que se entiende su derrota. Necesitará más para competir contra equipos tan superiores en físico y rotaciones pero sin los triples está a merced de cualquiera.



Le toca seguir trabajando para que Mitrovic, Hittle o Kapelan sigan teniendo buenas posiciones desde las que lanzar y esperar que entonces el balón cambie el hierro por la red. A veces las sensaciones solo dependen de la puntería.