Marín-COB: derbi para acercarse al play off

El COB afronta este sábado (20,00 horas. TVG2) su segundo derbi consecutivo. Ganar en Marín no le dará la clasificación para el play off de ascenso ni perder lo descartará para el mismo objetivo pero, a diez jornadas para el final de la liga regular, la meta estaría realmente cerca. Cinco victorias son las que le faltan a los de Gonzalo García de Vitoria para repetir plaza entre los mejores y ante el Marín buscarán una asequible.



Ganar fuera de casa nunca es sencillo en la LEB Oro, pero esa es una asignatura que el COB tiene dominada. Ganar en Marín supondría sumar la séptima victoria de la temporada a domicilio, la mismas que en el Pazo.



Para conseguirlo tendrá que mantener el nivel habitual. Jugador por jugador el partido puede estar igualado. Colectivamente el COB es superior. Es mejor equipo que un Marín al que le cuesta ser fiable. Capaz de ganar a Coruña o Araberri en los últimos partidos que ha jugado como local pero todavía lejos de la regularidad que podría exigírsele a una plantilla con talento y experiencia.



El COB es superior en la zona pero el Marín tiene una batería interminable en el perímetro. Si Fran Guerra está bien, entre él y Devin Wright deben castigar a un juego interior muy justito de centímetros y de físico. Jason Cain tiene que hacer de 'cinco' en una plantilla huérfana en ese puesto. Su posición natural la ocupa un ex, Javi Múgica. Los dos tienen puntos y versatilidad pero les costará contener a la zona cobista.



El juego exterior



Para ganar el partido, el Marín necesita que su perímetro esté inspirado. A favor, que tiene mucho de lo que tirar. Empezando por dos escoltas que hacen de bases. Romero y Rogers suman pegada a un equipo descompensado. Porque esa parte del juego están Miso y Derksen para asumir la mayoría de los tiros y los balones más importantes. El COB tendrá problemas para minimizar tanto repertorio, pero también elementos para equilibrar la balanza. Hittle está al alza y cada vez es más factor que sumar a Kapelan o Mitrovic.



Muchos nombres propios para un partido que el COB debe decantar desde el colectivo. Mejorar el rebote, limitar las pérdidas de balón y no llevar el partido al intercambio de golpes en el que sí se sienten cómodos los locales. Si Díaz está bien y el COB juega con el orden habitual, es superior. Como demostró en la primera vuelta. Castigando cerca del aro y compitiendo en el perímetro.



Palma y Araberri suenan a partidos definitivos para el COB, pero antes tiene la oportunidad de acercarse mucho a un objetivo para vez más próximo. Ganar en Marín deja el play off casi a tiro.



A Raña, 20,00 h. TVG2