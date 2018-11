Earl Watson: "Tuve que aprender a ser paciente durante la lesión"

Todo sucede por una razón. Esta frase, que bien podría ser de cualquiera de los libros del vigués Defreds, es repetida por el jugador norteamericano del Río Ourense Termal, Earl Watson.

Después de seis jornadas lejos de la cancha por una rotura de fibras, el norteamericano reapareció el miércoles ante el Real Betis con el MVP del partido.

Ya recuperado de su lesión, el 'cinco' del COB explica como vivió su paréntesis competitivo.

Seis jornadas lejos de las canchas, ¿Cómo fue el proceso de recuperación?

Fue duro, muy duro. El no poder ayudar a mis compañeros se me hizo difícil. Era consciente de que tenía que recuperarme bien y tener paciencia, pero a nivel mental fue muy complicado.

¿Por qué a nivel mental más que físico?

Porque al principio estaba enfadado conmigo mismo. Me fastidiaba estar tanto tiempo sin jugar y ayudar a mis compañeros. Después entendí que desde la banda, aunque no puedas entrenar con tus compañeros, también se puede aprender.

De todas formas, antes de parar por la lesión jugó dos encuentros ¿Por qué?

Sinceramente, creía que no era grave. He jugado varias veces con molestias y pensaba que pasaría. El problema vino después del segundo partido, ahí tuve que parar.

¿Siguió jugando por miedo a que pudiesen cortarle como sucede en otras ligas?

(Se lo piensa) Sí, es uno de los factores que había, entre otros. Ya sabes, es todo muy complicado. Tuve suerte porque Gonzalo habló enseguida conmigo y me quitó esa presión. Ahí ya pude centrarme en recuperarme y trabajar por estar cuanto antes con mis compañeros.

En esos momentos duros, en los que el equipo estaba fuera y se quedaba en la ciudad, sería especialmente frustrante, ¿verdad?

Sí. Es que yo a las tres semanas ya creía que podía jugar y se me hizo muy largo, demasiado. Aprender a ser paciente con los plazos fue lo más complicado.

El miércoles en el retorno a las canchas, MVP y ovación del público...

(Sonríe) Me encanta. Tengo la impresión de que los aficionados me quieren mucho y yo quiero devolvérselo. Sé que les gustan mis mates o los tapones que pongo y por eso voy a seguir. Los aficionados deben disfrutar del espectáculo, de eso se trata.

Sin embargo, ante el Betis hizo más cosas que eso.

Es que creo que puedo hacer más cosas. Quizá me falta confianza para buscar otras opciones pero creo que durante el año se verá que tengo buen pase y soy capaz de driblar.

En cuanto al equipo, ¿Cómo lo ve y que opciones cree que tiene el COB este curso?

Tengo la impresión de que muchos rivales nos subestimaron antes de empezar a jugar. Probablemente no conocían a muchos de nosotros y eso les ha sorprendido. Con la plantilla al completo seremos un rival muy duro. No es descabellado pensar en el play off, somos un equipo con jugadores de mucho nivel.

¿Afectó al grupo la derrota ante el Betis?

No, para nada. No podemos poner excusas con las bajas. Somos un equipo competitivo sin ellos y podemos ganar partidos. Tenemos que hacer unos ajustes y con eso podemos llevarnos el partido del fin de semana, estoy seguro.