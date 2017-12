El COB regala afición

El COB prepara el partido del domingo (19:00 horas) en el Pazo contra el Palencia sin descansar tampoco en las jornadas festivas. La plantilla cobista entró ayer y lo hará hoy en doble sesión.

La noticia positiva es el regreso al grupo del alero lituano Rokas Uzas. Todavía trabaja a menor ritmo que sus compañeros, pero podría tener minutos el domingo. La negativa es la lesión del también alero Alberto Maura. El jugador cedido por el Estudiantes se lesionó en una rodilla y el pronóstico todavía se desconoce. Hoy se le realizará una resonancia magnética.

En el mercado no hay novedades. La negativa del Lleida a desprenderse de Davis Rozitis descarta su llegada al COB. El cuerpo técnico está convencido de apostar por el jugador letón como refuerzo interior, pero el club no pagará los 3.000 euros que reclama el Lleida por un jugador que acaba contrato dentro de poco más de dos semanas (23 de diciembre) y con el que no cuenta el club ilerdense.

El club tiene claro que llegarán dos jugadores, uno interior y otro exterior, pero el reloj sigue corriendo y las jornadas pasando. La urgencia por los refuerzos choca con la premura por conseguir resultados y ante el Palencia, aunque antes el club sí podría fichar a algún jugador, tampoco estará presente ninguno de los refuerzos a los que aspira el COB.

Una postal y dos entradas gratis

El club ha reforzado esta semana el trabajo social y, a la visitas a colegios y asociaciones, añade una campaña navideña.

El COB premiará a las mejores postales y cartas navideñas y lo hará con premios que se entregarán en el primer partido de 2018, el 7 de enero ante el Huesca y en colaboración con la Librería Salgueiros y Juguettos. Antes, todos las postales y cartas a los Reyes Magos ya tendrán un premio inmediato. Para el partido de este domingo los que acudan con ellas recibirán dos entradas gratuitas. Las recibirán tanto si las entregan en las oficinas del club como en la puerta de acceso al pabellón.